El Gobierno nacional adoptará el modelo cordobés para la gestión online de empresas

Durante su participación en el 61.º Coloquio de Idea, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un acuerdo entre el Gobierno nacional y la Provincia de Córdoba para implementar en todo el país el sistema digital que nuestra jurisdicción utiliza para la inscripción y gestión online de sociedades jurídicas.

Según explicó, la herramienta permitirá tramitar de forma digital la creación y administración de empresas desde cualquier punto de Argentina, a través de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) cordobesa.

Sturzenegger destacó especialmente el trabajo conjunto con el ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, y valoró que el nuevo sistema se apoya en la infraestructura tecnológica ya desarrollada por la provincia. También mencionó que los aranceles correspondientes se gestionarán mediante el Banco de Córdoba (Bancor), entidad que oficiará de plataforma operativa.

Ante un auditorio de unos 800 empresarios, el ministro presentó el acuerdo como un ejemplo de cooperación entre jurisdicciones y aprovechó para responder a quienes cuestionan la falta de diálogo del Gobierno. "Esto también es para los que nos dicen que no dialogamos", ironizó durante su exposición.

El funcionario repasó además otras medidas de simplificación administrativa impulsadas por su cartera y confirmó que la Nación apelará las resoluciones judiciales que limitan la importación de maquinaria o impiden reducir la cantidad de registros automotores.

Sturzenegger explicó que cada provincia tiene su propio registro de sociedades, pero destacó que solo Córdoba manifestó voluntad de avanzar hacia un modelo completamente digital.

Por su parte, desde la administración cordobesa precisaron que el sistema utilizará la tecnología propia del Gobierno provincial, accesible a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). Cualquier persona podrá constituir una sociedad en Córdoba desde cualquier punto del país, siempre que establezca domicilio legal en la provincia.

El presidente de Bancor, Raúl Paolasso, participó también del coloquio, en el que un día antes había expuesto el gobernador Martín Llaryora.