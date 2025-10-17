Contrabando en la cárcel: confirman la libertad de Dagatti y excarcelan a su hijo Ignacio

La Cámara de Apelaciones de Córdoba confirmó la libertad del empresario Alicio Dagatti, acusado en la causa que investiga el presunto ingreso de drogas y celulares a la cárcel de Bouwer, y además ordenó la excarcelación de su hijo, Ignacio Dagatti.

En la misma resolución, el tribunal también rechazó parcialmente el recurso presentado por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, contra la liberación de Gastón Irusta, y dispuso dejar en libertad al guardiacárcel Ramón Alexis Farías.

Finalmente, el empresario de Río Cuarto, Alicio Dagatti, obtuvo la libertad

La decisión fue firmada por los vocales Patricia Farías, Mario Capdevila y María Susana Blanc Gerzicich, quienes ratificaron los fallos previos que ya habían determinado la libertad de Dagatti.

El empresario, oriundo de Río Cuarto, había sido detenido el 4 de diciembre de 2024, junto a su hijo y otros involucrados, por orden del fiscal Gavier. Los expedientes en cuestión tienen a Dagatti imputado por asociación ilícita, como líder de una banda que ingresó ilegalmente teléfonos y drogas a Bouwer y por tráfico de mercaderías peligrosas para la salud porque, como proveedor de carne al Servicio Penitenciario, habría entregado productos en mal estado.

Sin embargo, distintas instancias judiciales revocaron esa medida en tres oportunidades. Dagatti recuperó la libertad el 8 de agosto pasado, por decisión de la fiscal de Narcotráfico Paulina Lingua.

Ahora, la Cámara de Apelaciones rechazó el último recurso de Gavier y amplió los alcances de la medida, otorgando también la libertad a Ignacio Dagatti y a Farías, quienes permanecían detenidos. En el caso del hijo del empresario, la Cámara de Acusación fijó una caución de 500 mil dólares.