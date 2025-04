Vuelve a escena ‘Flores Rojas’

¿Es posible que la Revolución de Mayo haya triunfado gracias a “grandes pequeños actos” de mujeres que han sido invisibilizadas por la historia oficial? Interpretadas por Agustina Carrique y Mariana Caballero Said, Macacha Güemes –estratega y “mano derecha” de Güemes– y Carmen Puch de Güemes –esposa y madre de sus hijos– relatan en primera persona los hechos que antecedieron a la Revolución de Mayo.

La obra fue ganadora, entre otros premios, del Incentivo a la Trayectoria de la Escena cordobesa 2024 y la Beca Creación 2023 del Fondo Nacional de las Artes.

En diálogo con Perfil Córdoba, Micaela Franchino, codirectora junto a Carolina Godoy de Flores Rojas, remarcó que abordar la dirección de la obra de a dos supuso un desafío. “Tuvimos un primer encuentro con Caro, realizamos la lectura de la obra y empezamos a anotar todo aquello que queríamos mostrar, decir o cambiar de la información que cada una iba registrando del diálogo que iba apareciendo en el texto”.

–¿Cómo fue pensada la puesta en escena?

–Desde la dramaturgia se proponía un relato y una manera de contar escénicamente, tradicional, costumbrista. Pero nosotras no queríamos mostrar dos mujeres dialogando sentadas alrededor de una mesa. Yo había tenido la oportunidad de ser invitada a ver la obra ‘Las Cautivas’ en Buenos Aires, y esa obra me inspiró mucho para jugar con Flores. Ver teatro, muestras de arte, ir a conciertos, en particular, me brinda un abanico de colores para lanzarme a crear. Y volviendo al encuentro con Caro, también nos pareció que lo interesante del texto estaba puesto en el relato, la mirada desde un lugar femenino y no desde el lugar de la historia que nos contaron.

–En los diálogos ellas por momentos ni se miran, ¿por qué esa decisión?

–El análisis semántico nos llevó a ponernos en el lugar de Macacha y Carmen, cada una con sus convicciones, tan opuestas pero a la vez tan hermanadas. Esto hizo que optáramos por contar esos diálogos de manera “monologada”, realzando la voz de cada una y revalorizando las posturas políticas, sociales, familiares, económicas y de militancia. Cada una viene a contarnos su historia, sus penas, sus soledades, sus triunfos, sus derrotas, sus amores y ambiciones. Por momentos se miran y esas miradas se encuentran para saberse que están, que se sostienen, se acompañan, que luchan, que son mujeres acompañando una batalla.

Cada una su batalla, pero que las atraviesa la sensibilidad de ser escuchadas, amadas y comprendidas.

DIRECTORAS. (De izq. a der.) Micaela Franchino y Carolina Godoy, codirectoras de Flores Rojas.