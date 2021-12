¿Zárate al Polo de la Mujer?

Desde hace semanas se habla de cambios en el gabinete provincial. Y, hasta el momento, lo único que se concretó fue la creación de un nuevo ministerio para el viguista Paulo Cassinerio. Sin embargo, quedan carteras de las que se habla. Entre ellas, la de Seguridad que encabeza Alfonso Mosquera; y si bien es cierto que, cuando se habla de un cambio en ese despacho, muchos coinciden con que no hay muchas variantes, en la semana se habló de un movimiento hacia abajo. Concretamente, lo que trascendió desde el ministerio que encabeza el hombre de Río Cuarto es un cambio en la estructura de la Policía de la Provincia. Más precisamente, en la cúpula que encabeza la comisaria mayor Liliana Zárate. Según cuentan algunos, estaría todo encaminado para crear una dependencia dentro del Polo de la Mujer que sería conducido por Zárate y designar nuevos nombres en la jefatura general de la fuerza. Una salida un tanto protocolar, dicen…

Paulo se quiere llevar alguien del Concejo

Siguen los comentarios en los pasillos del Panal en torno al nuevo ministro, el flamante titular de la cartera de Vinculación, Protocolo y Comunicación, Paulo Cassinerio. Cuentan, algunos viejos funcionarios de Provincia, que el hombre ya se reunió con varios que conocen los pasillos del Gobierno hace años y fue dejando “distintas sensaciones”, según cuentan algunos. Al margen de ello, y de cómo se va acomodando en el despacho el exdiputado nacional y referente de la senadora Alejandra Vigo, en el Concejo también se habla y mucho del reciente nombramiento. Al parecer, el hombre sondeó a un par de ediles para que se sumen con él al flamante ministerio, y se habla de Natalia Quiñónez y de Pedro Altamira. Con la primera, no habría drama y está todo OK. El problema es si la opción es el segundo, quien llegó al Concejo como suplente desde el CPC de Argüello, y cuando Juan Domingo Viola se fue a encabezar la Secretaría de Participación Ciudadana del Municipio. Se definirá en los próximos días, cómo se termina de conformar el equipo de Cassinerio en la nueva cartera, aunque estiman que Altamira está lejos de ser opción por el momento. Por su parte, Viola sacó un comunicado esta semana con respecto a lo que contó esta sección el domingo pasado y que sucedió en el Parque Educativo Sur, con motivo del armado del arbolito de Navidad. “Fue una extorsión, una operación en contra de un funcionario que está respondiendo. De hecho, algunos les preguntaron a las personas que se manifestaban qué reclamaban, y no supieron qué decir. Un apriete de punteros”, dijeron.

El regreso del Zoom a la presencialidad perjudicó a la UCR

“El problema fue volver a vernos las caras”, dijo una legisladora del radicalismo en la semana y mientras se discutía el Presupuesto 2022 en la Unicameral. A decir verdad, fue una semana tensa y están siendo días movidos en la Legislatura cordobesa por diversos motivos, pero particularmente en el radicalismo se viven jornadas de máxima tensión. Y por eso, una parlamentaria confió en medio de una noche muy larga como la del miércoles. “Nosotros veníamos bien cuando las charlas eran por Zoom. Ahora que volvimos a vernos las caras, es como en todo laburo, la paciencia se termina más rápido”, reflejó la legisladora radical. ¿Se estará complicando mucho el clima en el bloque?

La disputa PRO por los cargos en el bloque en Diputados

“Che, ustedes siguen con los kil… del bloque radical pero no se ocuparon de los nuestros”. La frase la soltó un conocedor de lo que pasa en el Congreso con los cordobeses del PRO y la lanzó en el comienzo de la semana. Antes de la acalorada discusión del Presupuesto no sancionado y en el medio de la rosca para elegir las autoridades. Y la verdad, es que hubo derrota para los cordobeses alineados en el espacio amarillo. ¿Por qué? Porque la vicepresidencia de la bancada que conduce Cristian Ritondo, que históricamente era un cargo para Córdoba, fue a las manos de un referente directo de la presidenta del partido, Patricia Bullrich: Gerardo Milman, el ex número 2 de Seguridad cuando la cartera la conducía la mujer fuerte del PRO. Y acá hubo dos análisis. En primer lugar, la derrota para el espacio en Córdoba y un mensaje fuerte para un ordenamiento, porque como dicen algunos diputados “era un pacto no escrito que ese cargo quedaba siempre para Córdoba”. Y, de hecho, en los últimos dos años, ese rol lo ejercía Soher El Sukaría. Sin embargo, así como no hubo continuidad para ella, hubo también un desaire a la mujer que responde a Bullrich en Córdoba, la exsenadora Laura Rodríguez Machado, que hizo su desembarco en la Cámara baja. “Perdieron las dos. Una porque no siguió; y la otra, porque si bien era un cargo para Córdoba, Bullrich eligió a Milman y no a ella”, razonan los amarillos cordobeses.

En Villa María, ahora se habla de Nora

Mucho se comenta en Villa María sobre qué pasará en los próximos días con la intendencia de Martín Gill. Como es de público conocimiento, el hombre se encuentra de licencia en el Municipio y ocupando la secretaría de Obras Públicas de la Nación, pero el próximo 27 de este mes vence la prórroga que le otorgaron en el Concejo. Y el futuro está en las manos de dos concejales que responden al ministro Eduardo Accastello. Igual, más allá de todo eso que ya se sabe, en el arranque de la semana un pícaro funcionario provincial contó algún enojo que existe con la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, la también exintendenta de Villa María, Nora Bedano. Al parecer, la molestia de algunos viene porque esperaban un poquito más de ella en la campaña que terminó con JxC ganando en la ciudad, pero Gill imponiéndose a la boleta schiarettista que lo llevaba a Accastello en un casillero. “A lo mejor, le metió la ley del ex y no tenía muchas ganas de que a Eduardo le fuera bien”, dijo café de por medio.

Messi-Fassi, la otra fórmula del gobierno

Uno de las ideas fijas que el gobierno provincial tiene para el próximo año es traer al Estadio Kempes alguno de los dos partidos de eliminatorias mundialistas que le quedan por disputar al seleccionado argentino de fútbol.

Ante los rumores de que la AFA le otorgaría a Santiago del Estero el encuentro final del 24 de marzo ante Venezuela por una cuestión de cábala (allí Lionel Messi y sus compañeros jugaron el amistoso previo a la disputa de la reciente Copa América), las autoridades cordobesas le apuntarían de lleno al juego del 1° de febrero frente a Colombia.

Pero no sólo eso: el buen momento deportivo e institucional de Talleres, con la proyección internacional que representa la inminente participación en la Copa Libertadores 2022, hizo que en la Agencia Córdoba Deportes se reflotara una vieja idea: que el club albiazul se haga cargo de la construcción de los palcos VIP proyectados para la Platea Ardiles.

La oferta incluiría algunos beneficios para la “T” en cuanto al uso del "Chateau" y también el otorgamiento de la explotación por varios años de los lujosos estrados. Con los palcos se completaría la obra de modernización encarada antes de que la competencia de selecciones sudamericanas de 2021 se mudará sorpresivamente hacia Brasil.