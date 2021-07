Covid-19 | Argentina comenzará a vacunar a menores entre 12 y 17 años con comorbilidades

Este viernes el Ministerio de Salud anunció que ampliará el plan de vacunación contra el Covid-19 al incluir a los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Esto se dio tras la aprobación por parte de la Unión Europea (UE) del uso de la vacuna Moderna, de la cual Argentina recibió 3,5 millones de dosis de ese fármaco el pasado sábado, y en vistas del reclamo de asociaciones de padres de menores con factores de riesgo desde hace meses.

En línea con lo dispuesto por la Agencia Europea de Medicamentos, el próximo martes 27 de julio en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa) los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones tratarán los alcances de la vacunación para los menores con factores de riesgo, y "definirán los grupos y la estrategia de implementación y formalizarán el inicio de la vacunación para este grupo priorizado en todo el país”.

Según las proyecciones del Gobierno, la población de 12 a 17 años es de aproximadamente 4,25 millones de adolescentes y se estima que entre el 20 y el 25 por ciento puede tener comorbilidades, por lo que se estima sumar al plan de vacunación actual una población objetivo inicial de 900 mil menores. A tal fin, se destinarán alrededor de 1,8 millones de las dosis de Moderna donadas por Estados Unidos.

El gobierno acordó con Moderna la compra de 20 millones de vacunas anti Covid-19

El sábado pasado, arribaron a la Argentina 3,5 millones de dosis de Moderna como parte de una donación del gobierno de Joe Biden. Desde entonces se encuentran almacenadas en frío dado que se especulaba con la aprobación por parte de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para su uso en menores. “Dicha autorización posibilita el comienzo en Argentina de la vacunación para jóvenes, adolescentes y niños con factores de riesgo”, informaron desde el Gobierno poco después del anuncio de la entidad estadounidense en el que presentó los estudios en Fase 3 que demostraron la eficacia de Moderna para este grupo poblacional.

Por su parte, la semana pasada, durante una videoconferencia con autoridades de la cartera de Salud de la Nación, los integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y representantes del laboratorio Moderna presentaron los resultados de los ensayos clínicos que demuestran la efectividad de la vacuna contra las nuevas variantes, la estrategia de refuerzo y los estudios llevados a cabo en adolescentes.

Un cuarto de dosis de la vacuna de Moderna podría provocar una gran respuesta inmune

La vacuna de Moderna cuenta con ARN mensajero (ARNm), una molécula que lleva instrucciones para producir la proteína Spike presente en el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad Covid-19, con el objetivo de preparar al cuerpo para defenderse en caso de estar en contacto con el virus. Su tecnología es la misma utilizada por el inoculante Pfizer, hasta el momento el único autorizado para su uso en menores por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

La vacuna se ha mostrado como un producto seguro y altamente efectivo para este grupo poblacional, en consonancia con los estudios realizados previamente en adultos. El estudio fue llevado a cabo en Estados Unidos con más de tres mil participantes de entre 12 y 17 años.

Con respecto a la experiencia del Covid-19 en adolescentes, en general estos desarrollan formas menos graves del Covid-19 que las personas mayores, pero pueden contagiarse y participar en la transmisión del virus, por lo que se recomienda su inoculación. Con la vacunación de los adolescentes, Argentina ingresa de esta manera al selecto grupo que lleva a cabo esta iniciativa que incluye a Estados Unidos, Canadá, China, Chile, Israel, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Polonia, Rumania, Singapur y Dubái.

Carla Vizzotti defendió el pasaporte sanitario: "El que no se vacuna debe ser quien tenga la desventaja"

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó este viernes 23 de julio la utilización de la vacuna anticovid Moderna para los jóvenes entre 12 y 17 años, el segundo fármaco autorizado para los adolescentes en los 27 países de la Unión Europea.

"El Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) de la EMA recomendó conceder una extensión a la vacuna covid-19 Spikevax (anteriormente conocida como Covid-19 Vaccine Moderna) para incluir su uso entre los menores de 12 a 17 años", declaró el regulador europeo en un comunicado.

EMA has just approved the #COVID19vaccine Spikevax, previously known as COVID-19 Vaccine Moderna, for children aged 12 to 17 in the 🇪🇺.

👉https://t.co/pnxvNYXDBH pic.twitter.com/WZgUz7G19K