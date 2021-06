El Gobierno analiza "dar dosis de refuerzo o cambiar de vacuna" ante las nuevas cepas

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, aseguró este sábado 19 de junio que debido a las nuevas variantes de Covid-19, "probablemente haya que dar dosis de refuerzo o cambiar de vacuna" contra el coronavirus en caso de que las dosis no sean efectivas ante nuevas cepas.

Al referirse a la efectividad de los fármacos, en declaraciones a radio AM750, el funcionario nacional sostuvo que "hoy en día existen muchos interrogantes, por ejemplo, sobre la inmunidad que otorgan las vacunas" y en ese sentido consideró que "tenemos que seguir viendo cómo evolucionan los anticuerpos y la inmunidad celular para decir cuánto tiempo nos van a proveer de inmunidad" estos inmunizadores.

En esa línea, manifestó que "la aparición de nuevas variantes complican y por lo tanto se tiene que pensar que probablemente haya que dar dosis de refuerzo o cambiar de vacuna si la misma no es efectiva contra una nueva variante".

Por otro lado, Salvarezza dijo que el ministerio a su cargo "está financiando proyectos de investigación: uno es el de la Universidad de San Martín y Conicet, que es la Arvac, que es la proteína recombinante; el otro proyecto, Leloir-Conicet, es de adenovirus, semejante al de la vacuna Sputnik y de Oxford".

"Hay otros cuatro proyectos más que se están trabajando para diseñar la vacuna y poder terminar con lo que es la fase en animales o preclínica y entrar a la fase 1 y 2 en humanos", señaló.

Consultado acerca de un informe que señala que el 38% de las personas que vienen del exterior no cumplen con el aislamiento, Salvarezza recordó que "cuando uno llega de afuera sabe que se tiene que hacer el control y hacer aislamiento", y afirmó que "hay mucha vigilancia sobre los vuelos" al señalar que "se han reducido los del Reino Unido, Turquía y África, porque hay dos variantes, la Delta y la Beta o variante de Sudáfrica y las dos son muy complicadas".

Si bien el funcionario aclaró que "ninguna de las dos circulan por ahora en Argentina" explicó que el Reino Unido tenía el 17 de mayo 2.000 casos de la variante Delta y hoy tiene 11.000, en un mes se multiplicó por cuatro, por lo que el 90% de los casos es de la variante de India".

En cuanto al plan de vacunación contra el coronavirus, Salvarezza dijo que "Argentina tenía como población vacunable alrededor de 30 millones de personas, y hoy superamos 14 millones de personas vacunadas con una sola dosis, o sea un 45%, por lo tanto se ha cumplido con la mitad de la población". "Tenemos que esperar un par de meses más para que Argentina esté cubriendo el 60% de su población de más riesgo", afirmó.

En cuanto a los casos de coronavirus en el país, el ministro señaló que "estamos en franco descenso pero con casos todavía importantes, por lo que hay que extremar los cuidados para que todo lo que se ganó no se vuelva a perder".

En este sentido, dijo que "Brasil que venía con una zona de meseta, tuvo ayer 90 mil casos, un récord, así que hay que mantener los cuidados para que la curva siga descendiendo".

Sobre el rol de la oposición durante la pandemia, el ministro dijo que ese sector "desde el principio intentó transmitirle a la población que esto no era nada, que la cuarentena no era importante, que había que salir y había que quemar barbijos, y no darle importancia, que era algo más fuerte que una gripe, lo cual está en concordancia con lo que ha expresado Patricia Bullrich".

Para Salvarezza esto representa "a un sector de la oposición que se opuso a las políticas sanitaria y de cuidado que el gobierno estuvo implementando".

