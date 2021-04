El terremoto del Covid en India: una situación "más que desgarradora"

La situación sanitaria en la India produce un fuerte impacto mundial que, con una nueva cepa, registra récords diarios de contagios y muertes, por lo que varios países, incluidos Argentina, recomendaron no viajar al país asiático. Por quinto día consecutivo, India estableció un nuevo récord mundial de casos diarios de coronavirus, con 350.179 infectados en tan sólo un día.

Así, el país asiático suma más de 17 millones, sólo superado por Estados Unidos, mientras que las muertes por la enfermedad aumentaron en 2.812 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de decesos a 195.123.

"La situación en India es más que desgarradora. La OMS hace todo lo que puede, suministrando material y equipamiento esencial, sobre todo miles de concentradores de oxígeno, hospitales de campaña móviles prefabricados y material de laboratorio", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa, mostrando su preocupación por la variante India del Covid-19.

La nación asiática, con casi 1.400 millones de habitantes, atraviesa una situación crítica por la pandemia. Las personas mueren por falta de oxígeno en hospitales saturados y los cementerios están colapsados.

En Nueva Delhi, los testigos describen pasillos de hospital abarrotados de camas y camillas, y los familiares reclaman en vano oxígeno o la admisión de sus allegados enfermos. Algunos mueren a la puerta del hospital.

Por qué Migraciones alertó sobre los viajes a la India

"Nunca he visto algo tan terrible", dijo a la agencia de noticias AFP Irfan Salmani, que ha recorrido los hospitales de la capital india en los últimos días buscando oxígeno para su hermana. "Lo he intentado sin parar", asegura.

El ministro principal de la capital india, Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, anunció ayer un incremento de 480 a 490 toneladas el suministro de los hospitales de la ciudad, aunque -advirtió- "se necesitan 700 toneladas".

Con más de 195.000 muertos, India es el cuarto país por número de decesos, por detrás de Estados Unidos (572.200), Brasil (390.797) y México (214.947). En total, más de 3,1 millones de personas perdieron la vida en el mundo desde diciembre de 2019.

Para ayudar a la ex colonia británica, Estados Unidos anunció el domingo el envío "inmediatamente" de material para la fabricación de vacunas y otros equipos médicos, como ventiladores. "Estamos trabajando estrechamente con nuestros pares del Gobierno indio y vamos a desplegar rápidamente ayuda adicional para el pueblo indio y sus héroes de la atención sanitaria", publicó ayer el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken en Twitter.

