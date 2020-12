Todo lo que se sabe sobre la nueva cepa de coronavirus en Reino Unido

La nueva cepa del coronavirus golpea fuerte al Reino Unido en medio de la segunda ola que lo llevó a imponer una cuarentena dura en Londres y otras regiones de cara a las fiestas de fin de año. Por lo pronto no se sabe demasiado sobre esta mutación del virus que se inició en el sureste de Inglaterra, ya registra casos en otros países y obligó a varios países europeos a bloquear los vuelos británicos.

Según anunciaron las autoridades británicas, las investigaciones preliminares sugieren que esta nueva cepa de COVID-19 puede transmitirse más fácilmente, pero por otro lado, aún no hay evidencia de que cause síntomas más graves o una mayor mortalidad. Las novedades llegan mientras el Reino Unido, uno de los países de Europa más afectado por la pandemia, superó los dos millones de infectados y más de 67.000 muertos a raíz de la enfermedad.

La nueva cepa de coronavirus derivó además en una nueva cuarentena estricta en el Reino Unido. El plan para relajar las restricciones contra el covid-19 durante Navidad quedó descartado en gran parte del sureste británico. Boris Johnson decretó un dura confinamiento durante dos semanas en Londres, amplios sectores del este y sureste de Inglaterra y Gales. Los residentes de áreas como Londres, Kent, Essex y Bedfordshire, en Inglaterra, no podrán reunirse con nadie que no sea de su mismo hogar.

Las tiendas de servicios y productos no esenciales también deberán permanecer cerradas. Otras partes de Inglaterra, Escocia y Gales, planeaban relajar sus restricciones durante cinco días, pero ahora solo lo harán el día de Navidad. Los habitantes de Gales recibieron además una orden de quedarse en casa desde esta media noche y en Escocia se cerraron las fronteras a visitantes de otros territorios.

A continuación, todo lo que tenés que saber de la nueva cepa:

La nueva cepa es más contagiosa

El primer ministro británico, Boris Johnson, explicó que según los datos iniciales que están sujetos a revisión, "puede ser hasta un 70% más transmisible que la variante anterior".

Al parecer, el 60% de los nuevos contagios en Londres corresponden a la nueva variante del coronavirus, consignó la BBC. De esta manera, el virus podría haber mutado para propagarse más fácilmente y está causando más infecciones.

No sabemos si es más mortal

Por el momento no hay nada que sugiera que la nueva variante del coronavirus detectada en el sureste de Inglaterra cause síntomas más graves o que afecte la capacidad de las vacunas. El propio Johnson reiteró que no hay evidencia de que la nueva cepa cause síntomas más graves o una mayor mortalidad.

Las mutaciones

Hay dos conjuntos notables de mutaciones. Ambos se encuentran en la proteína de pico, que es la llave que usa el virus para abrir la puerta a las células de nuestro cuerpo y apoderarse de ellas. La mutación N501 altera la parte más importante del pico, conocida como "dominio de unión al receptor".

La otra mutación -una supresión H69 / V70- ha surgido varias veces antes, por ejemplo en los visones infectados en Dinamarca.

La preocupación ha sido que los anticuerpos en la sangre de los supervivientes parecen menos eficaces contra esa variante del virus. Desde el inicio de la pandemia, se han estado detectado unas dos mutaciones al mes: toma una muestra hoy y compárala con las primeras de Wuhan en China y habría alrededor de 25 mutaciones de diferencia.

Cómo afectan a las vacunas

Las mutaciones generan preguntas sobre si afectarán a las distintas vacunas que se empiezan a aplicar en los países. El cuerpo aprende a atacar múltiples partes del pico. Es por eso que los funcionarios de salud siguen convencidos de que las vacunas funcionarán contra esta variante.

De todas maneras, estas mutaciones podrían implicar que tengamos que actualizar periódicamente las vacunas, como hacemos con las de la gripe.

