América, Europa y África, las regiones más afectadas por la segunda ola de Covid

La inminente llegada de la segunda ola de coronavirus provocó severos estragos a lo largo de los diferentes continentes. Con aumentos desmedidos en la cantidad de contagios, innumerables pérdidas de vidas humanas y ocupación total de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), el panorama mundial frente al COVID-19 no parece ser diferente al experimentado durante el inicio del brote.

Más allá de que ciertas naciones se muestran esperanzadas ante la llegada de una vacuna, elaborada por farmacéuticas como Pfizer, BioNTech y Moderna, las restricciones y el distanciamiento social prosperan de manera estricta, y más cuando por el momento se inyecta solamente a determinados grupos dentro de la población.

A continuación, la situación actual de los cinco países mayormente relegados frente a la pandemia por coronavirus:

1. Estados Unidos (17 millones de casos)

Estados Unidos se posiciona como el primer país en número de contagios y pérdidas de vidas humanas.

Estados Unidos registró este jueves varios récords absolutos al sumar casi 250.000 nuevos casos de COVID-19, más de 3.600 muertos y superar las 113 mil hospitalizaciones, según el recuento confeccionado por la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Se trata del 44 día consecutivo en el que Estados Unidos informa más de 100.000 infecciones recién diagnosticadas.

Un total de 16.979.777 personas en el país han sido diagnosticadas con coronavirus desde que comenzó la pandemia, y al menos 307.501 de ellas han muerto.

El miércoles 16 de diciembre, la cifra total de personas hospitalizadas por COVID-19 ascendió a 113.069. Se trata del número más alto de hospitalizaciones registrado desde el comienzo de la pandemia.

Mientras tanto, el país norteamericano está cerca de autorizar una segunda vacuna contra el coronavirus casi una semana después de haber dado luz verde a la de Pfizer-BioNTech. Un panel de expertos votó este jueves para recomendar la autorización de urgencia del inmunizante de la compañía Moderna.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) debería dar muy rápido el permiso para esta segunda vacuna, cuyas primeras inyecciones se esperan desde la próxima semana.

2. Italia (1,8 millones de casos)

La calles italianas desoladas, a la espera de nuevas restricciones y confinamiento navideño.

Italia alberga un total de 1,888,144 casos desde el inicio del brote, con un máximo de 17,568 en 24 horas y 66,537 pérdidas de vidas humanas, configurándose como el país europeo con mayor número de muertes.

El anuncio de restricciones para la temporada navideña fue aplazado este jueves por el gobierno italiano, luego de que 18 pescadores sicilianos fueron liberados luego de estar cautivos en Libia desde el mes de septiembre.

"La curva de contagio ahora está firmemente congelada y continúa en la tendencia decreciente, pero lamentablemente no se ha aplanado, no ha desaparecido", aseveró hoy el comisario de crisis, Domenico Arcuri.

Señaló que, "si pasamos una buena Navidad, creo que evitaremos que el resurgimiento de contagios ponga en tela de juicio la reapertura de la escuela" el próximo 7 de enero. "Necesitamos un último esfuerzo. No debemos tener una feliz Navidad, sino una buena Navidad, para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Nunca ha merecido la pena como este año", concluyó.

La hipótesis más probable es la de una zona roja en días festivos y aquellos previos, del 24 al 27 de diciembre, el 30 y 31 y el 5 y 6 de enero o durante todo el período hasta el 3.

Aún quedan por definirse, además, las excepciones a la prohibición de viajar, en particular para permitir abuelos o no familiares convivientes para unirse a los miembros de la familia para la cena. Tal cuestión procederá a conversarse el próximo viernes en el Consejo de los Ministros, si no se aplazada hasta el sábado.

3. Brasil (7 millones de casos)

Brasil ostenta el segundo lugar en el ranking mundial de coronavirus, con 7,1 millones de personas contagiadas.

Brasil registró este jueves 1.092 muertes por coronavirus, superando por primera vez desde el 30 de setiembre la barrera de los mil fallecimientos en un día, según el balance oficial.

El total de muertos desde el inicio de la pandemia suma 184.827 y es superado solo por Estados Unidos. En las últimas 24 horas hubo además 69.826 nuevas infecciones, segundo mayor saldo diario tras el récord registrado el miércoles, de 70.574 casos.

Más de 7,1 millones de personas ya contrajeron el virus en Brasil, un gigante de 212 millones de habitantes que desde inicios de noviembre vive un repunte de la pandemia. En la última semana, han fallecido un promedio de 723 personas por día.

Rio de Janeiro, con 17 millones de habitantes, es el estado con mayor tasa de muertes: 140 cada 100.000 habitantes, frente a 88 de todo el país o 97 de Sao Paulo, el estado más poblado.

Las autoridades suspendieron las celebraciones de fin de año en la playa de Copacabana y los desfiles de carnaval, a la espera de una vacuna que permita volver a celebrar estas fiestas caracterizadas precisamente por sus aglomeraciones.

4. Francia (2 millones de casos)

El presidente Emmanuel Macron dio positivo en COVID-19 y deberá aislarse por una semana.

Francia registra un total acumulado de 2,407,983 personas infectadas con el virus desde el comienzo de la pandemia. En simultáneo, experimentó más de 17 mil casos en un solo día y lamentó un aproximado de 59 mil muertes.

Este jueves, el presidente Emmanuel Macron dio positivo en COVID-19. Varios dirigentes europeos que coincidieron con él en los últimos días tuvieron que aislarse también, mientras las vacunaciones están próximas a arrancar el 27 de diciembre en la Unión Europea, donde continúan las restricciones.

"Tiene síntomas reales, tos y cansancio importante", informó el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, pese a que el mandatario "seguirá trabajando y realizando sus actividades a distancia" anunció la presidencia en un comunicado.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el máximo mandatario del gobierno español, Pedro Sánchez fueron dos de los funcionarios que debieron aislarse de forma preventiva tras haber estado en contacto con Macron.

En los 52 países y territorios del Viejo Continente (desde Portugal hasta Rusia y Azerbaiyán) se registraron al menos 500.069 decesos, de más de 23 millones de contagios declarados.

5. Sudáfrica (880 mil casos)

Sudáfrica superó el límite de las 10.000 casos diarios de coronavirus y aplica nuevas medidas de prevención.

Sudáfrica superó esta semana los 10.000 nuevos casos diarios de coronavirus, informó el ministerio de Salud en un comunicado, coincidiendo con el anuncio de nuevas restricciones, como un toque de queda ampliado y el cierre de algunas playas.

"Hemos pasado los 10.000 casos, nuestros contagios diarios aumentan (...) nuestra tasa de positivos es de 21% de los test realizados", dijo el miércoles por la noche el ministro de Salud, Zweli Mkhize.

Las regiones más afectadas se concentran en el sur del país, en la zona de Ciudad del Cabo, con un tercio de los casos, seguida de la región de Johannesburgo, la capital económica.

"Los ciudadanos que acudan a las playas autorizadas tendrán que tomar precauciones para que los días de alegría no se conviertan en días de arrepentimiento y se traduzcan en más contagios y muertes", agregó Mkhize.

En total, este país de 58 millones de personas ya ha registrado oficialmente casi 24.000 muertos y más de 883.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

