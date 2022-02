"10 de marzo …(12)…", de Jorge Rivelli

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "10 de marzo …(12)…", del argentino Jorge Rivelli:

edificio de la calle san josé al 200

cuarto piso departamento “C”

ocho y cuarto de la noche

enciendo la radio y el televisor

el presidente habla por cadena nacional

se refiere a los beneficios

de manejar una ferrari testarosa

al privilegio de ser argentino

por montar una bestia que ruge

y devora el asfalto de la ruta 2

en un abrir y cerrar de ojos

y sigue con un detallado

road test de la máquina italiana

más información

en la revista parabrisas corsa

del 23 de Febrero

preparo la cena y descubro

que la botella de amargo obrero

que utilizo para fraccionar

el vino de damajuana nacarí

tiene restos de óxido

suena el timbre y el teléfono

al mismo tiempo

levanto el tubo es mi ex mujer

pregunta cuando el full mata color

voy a la puerta es la vecina

me pide una taza de vino nacarí

es imposible contestar al unísono

si en la misma mano se dan esas dos piezas

y el juego es abierto entonces full mata color

en estos casos te recomiendo apuesta ciega

duplicando todo lo que abra

2 a 4 / 4 a 8 / 8 a 16 / 16 a 32 / 32 a 64

tengo dudas con el vino

-no importa tengo mucha sed-

por la escasa ropa

el rojo de las mejillas y

la temperatura de sus manos

debe tener fiebre uterina

-puedo pasar y probamos juntos el estado del vino-

con dos copas de cristal

y desnudos en la bañadera

brindamos por el privilegio de ser argentinos

el problema residual

puede ser el exceso de orujo

en la fermentación de las cepas

o lavandina en la higiene de la botella

pero la culpa del indio nacarí era insostenible

huyó de la etiqueta de la damajuana

rumbo a la rioja en busca de facundo

acabamos el presidente la vecina y yo

y quedamos de luto por la muerte de bukowski

Jorge Rivelli (Olivos, 8 de agosto 1954 - Ciudad de Buenos Aires 14 de junio de 2020) fue un poeta argentino. Entre sus numerosas publicaciones se destacan: Un tiempo para matar (1991), Hebra mojada (en colaboración con su pareja, Alejandra Mendé, 1997), Las calles terminan en los bares (Premio Fondo Nacional de las Artes 2004, publicado en 2005), Baila Baco baila (2013), Barfly (100 poemas para 100 metros mariposa), de 2016, y Madrigal del diablo (2018).

De impetuosa vitalidad, fue un apasionado recitador y un gran divulgador del género. Entre 1999 y 2009 dirigió la revista de poesía Omero.

En una entrevista, definió con precisión su postura estética: “¿Escribo para tomar o tomo para escribir?... se preguntaba Bukowski. Me considero un dipsómano part-time, que en el aluvión poético sería una mosca revoloteando una copa”.

El siguiente poema forma parte del homenaje que le dedicó a Bukowski en los años 90, reunidos posteriormente en Platos en Agua / Copas de Fuego (Omero Libros, 2012).