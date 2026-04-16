170 autores abandonan una editorial francesa debido a un giro conservador en la dirección

El mundo editorial en Francia quedó conmocionado este jueves tras el anuncio de 170 escritores de dejar la editorial Grasset para protestar por el "despido" de su director, una decisión que atribuyen a su propietario, el multimillonario conservador Vincent Bolloré.

Esta decisión inédita, que incluye a grandes nombres de las letras francesas como Virginie Despentes o Frédéric Beigbeder, tiene lugar tras el anuncio esta semana del cese de Olivier Nora de Grasset, editorial que dirigía desde 26 años atrás y que pertenece al grupo Hachette, en manos del multimillonario Bolloré desde 2023.

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Bolloré, un empresario de 74 años cercano a figuras de la extrema derecha, se impuso desde hace dos décadas en el sector de los medios de comunicación en Francia, donde televisiones, radios y diarios pasaron a estar bajo su control.

Tras el anuncio del cese de Nora, de 66 años y muy respetado en el sector, 170 escritores firmaron una carta abierta denunciando "un atentado inaceptable contra la independencia editorial" de Grasset.

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"Era imposible no hacer nada. La marcha de Olivier Nora fue la chispa", contó a AFP la novelista Colombe Schneck, una de las firmantes de la carta en la que aseguran que no volverán a publicar con Grasset.

Según ella, todos eran conscientes de lo que Bolloré había hecho con sus otros medios, incluida la editorial Fayard que, al igual que Grasset, forma parte del grupo Hachette.

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Fayard, antaño reputada por sus títulos de historia, publica ahora sobre todo autores de derecha o de extrema derecha.

La salida de Nora marca una nueva etapa en la recomposición de las editoriales controladas por Hachette Livre, el número uno de la edición francesa y tercer grupo editorial mundial, impulsada en los últimos años por Bolloré.

"Vincent Bolloré es Atila, llega, destruye a su antojo", declaró otro de los autores firmantes, el periodista Claude Askolovitch, a la radio France Inter.

El grupo anunció esta semana que Jean-Christophe Thiery, director general de Louis Hachette Group y hombre de confianza de Bolloré, asumirá la dirección de Grasset.

"Una indignación colectiva de este tipo, muy poco común entre los escritores, muestra claramente el impacto que produce el desprecio de un accionista que sustituye a un editor respetado por un gestor con una orientación política determinada", comenta el novelista Gaspard Koenig, antiguo autor de Grasset.

"Las ediciones Grasset eran nuestra casa, especial, porque en ellas convivían pacíficamente autoras y autores que no estaban de acuerdo en gran cosa. Olivier Nora fue su baluarte y su cemento gracias a su elegancia moral, su disponibilidad y su compromiso", señala la misiva publicada por AFP.

Entre los escritores que firmaron el texto figuran Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Bernard-Henri Lévy o Frédéric Beigbeder. Los autores contemplan ahora iniciar un procedimiento para recuperar sus derechos sobre los libros que han publicado en Grasset, algo que también desean hacer varias decenas de escritores de Fayard.



