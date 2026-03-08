Una editorial para adultos mayores que nace del amor

Big Bang Brain Books nace del amor y de la experiencia compartida. Mariel y Jimena son licenciadas en Comunicación, especializadas en Investigación y Ciencias Sociales. Escritoras por vocación, pero ante todo “hijas y nietas de alma y corazón, acompañando a nuestros padres y abuelos en sus procesos”. “Nos especializamos en desarrollar libros que, desde la calma, estimulan la mente, despiertan emociones y crean momentos de contención y sostén”, explican.

La idea surgió de una necesidad muy concreta. En su propio recorrido, mientras buscaban materiales para acompañar el día a día de sus padres, notaron que la mayoría de las propuestas disponibles no estaban pensadas para ellos. En muchos espacios les ofrecían libros infantiles o revistas de ejercicios clásicos como sopas de letras o sudokus impresos en papeles de baja calidad, con texturas rugosas, exceso de información por página o formatos demasiado pesados.

Lejos de facilitar la experiencia, esas características dificultaban la lectura, la concentración y la estimulación. Las personas mayores necesitan letra clara, buen espaciado, materiales livianos, variedad de propuestas y, sobre todo, una estética que respete su adultez y su sensibilidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Nos costó encontrar propuestas cálidas, adultas y profesionales”, reconocen. Y agregan: “Sentimos que faltaban herramientas que realmente respetaran su historia, su dignidad y su forma de ver el mundo”.

En 2014, una propuesta laboral hizo que sus caminos se cruzaran. Después, la vida terminó de unirlas. Desde entonces, caminan juntas.