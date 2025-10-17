El 18 de octubre, el santoral católico celebra a San Lucas Evangelista, el "médico amado" y fiel compañero de San Pablo. Autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, su obra es crucial, pues registró la más extensa narración de la vida de Jesús y la historia temprana de la Iglesia. El Autor, el Médico y el Artista.

Lucas no fue uno de los Doce Apóstoles, sino un gentil de Antioquía de Siria. Los eruditos concuerdan en que era médico, como lo menciona San Pablo en su carta a los Colosenses, refiriéndose a él como "Lucas, el médico amado". Este trasfondo profesional se refleja en su Evangelio, el cual a menudo presenta curaciones y milagros con detalles precisos.

Su Evangelio es célebre por su enfoque en la misericordia de Jesús, especialmente hacia los pobres, los marginados y las mujeres. Solo Lucas narra parábolas fundamentales como la del Buen Samaritano, el Hijo Pródigo y la Oveja Perdida. También es la fuente más rica de información sobre la infancia de Jesús.

Una tradición piadosa, ampliamente extendida en el arte, lo identifica como pintor, y es considerado el autor del primer icono de la Virgen María con el Niño. Por esta razón, San Lucas es el patrón de artistas, pintores y escultores. Su habilidad no solo era la sanación física, sino la descripción artística de la humanidad de Cristo.Lucas fue un compañero de viaje incansable de San Pablo.

En los Hechos de los Apóstoles, el uso de pronombres en primera persona del plural ("nosotros") sugiere que estuvo presente en partes clave de las misiones paulinas, permaneciendo a su lado incluso durante su encarcelamiento final en Roma, cumpliendo la frase "solo Lucas está conmigo".

La devoción a San Lucas es particularmente fuerte entre el personal médico y los artistas, que lo ven como un intercesor para la pericia y la compasión. Sus escritos han asegurado que su memoria y su enfoque en el amor universal de Dios permanezcan como pilares de la fe cristiana.

Oración a San Lucas Evangelista:

"Dios Todopoderoso, que inspiraste a tu siervo Lucas, el médico, para que expusiera en su Evangelio el amor y el poder sanador de tu Hijo: te suplicamos que, por los sanos remedios de la doctrina que él nos transmitió, sean curadas todas las enfermedades de nuestras almas, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén".

Presencia en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la Parroquia Universitaria San Lucas, ubicada en la Plaza Dr. Bernardo Houssay. Este templo tiene una historia ligada a la medicina, ya que originalmente era la capilla del antiguo Hospital de Clínicas. Fue reinaugurada como parroquia en 1995 y continúa siendo un lugar de culto y centro de la pastoral universitaria.

Otros Santos del Santoral

Hoy también se celebra a San Pedro de Alcántara, un asceta franciscano español conocido por su extrema penitencia y sus reformas, y a los mártires San Asclepiades y Santa Trifonia. En los días venideros se honrará a San Pablo de la Cruz (19 de octubre), y a Santa Úrsula y compañeras mártires (21 de octubre).