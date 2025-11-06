Chris Martin disfrutó de la cocina argentina con amigos, mientras se habla de su supuesto nuevo romance con una actriz

Chris Martin, cantante y líder de Coldplay, apareció el domingo 2 de noviembre como invitado sorpresa en “Futttura”, el show que Tini Stoessel brindó en Tecnópolis, para cantar juntos “We Pray”, la colaboración que grabaron para el último disco de Coldplay; luego, el músico inglés acompañó a la joven con su guitarra acústica en una versión muy sentida del tema “Carne y Hueso”. Tras esa aparición pública, el artista, al que se relaciona sentimentalmente con una famosísima actriz y modelo, se dedicó a recorrer Buenos Aires manteniendo un bajísimo perfil, y una de sus visitas fue este martes a un reconocido restaurante.

El cantante llegó pasadas las 21 a Chuí, local vegetariano recomendado por la guía Michelin y ocupó una mesa junto a 12 personas, entre amigos y colaboradores, ubicada en uno de los sectores más reservados del salón. Martin y sus compañeros probaron diferentes platos: focaccia al horno de leña, queso llanero, palta quemada con kimchi y leche de tigre, papa Anna con stracciatella y ajo negro, polenta grillada y pizzas margarita y de hongos.

El cantante llegando al restaurante

Durante la velada, el cantante se puso de pie e hizo una reverencia al horno de barro para demostrar su admiración hacia el maestro pizzero que lo había atendido.

Al terminar la cena, el restaurante le regaló una gorra y una remera. Martin se puso la remera con una sonrisa pícara. Luego, al retirarse del local, confesó que solía visitar este local gastronómico cuando se encontraba en Buenos Aires, y agradeció lo bien que había comido mientras se tocaba la panza.

El cantante recibió una remera y gorro de regalo

El cantante también fue noticia en las últimas horas porque se lo vinculó sentimentalmente con la actriz y modelo Sophie Turner, una de las estrellas de “Game of Thrones”. Según Us Weekly, una fuente le reveló que “han salido en un par de citas en Londres. Todavía es algo muy reciente, pero tienen mucha química y sin duda hay una chispa entre ellos”.

Y agregó: “Siempre fue algo amistoso. Sophie siempre ha admirado a Chris y era muy fan tanto de él como de su música mucho antes de conocerse. Incluso ha bromeado diciendo que solía tener un pequeño crush [enamoramiento] con él, así que le parece gracioso y surrealista que hayan conectado de manera romántica en la vida real”.

En Buenos Aires, Chris se mostró rodeado de amigos y colaboradores, pero sin pareja. La joven se separó hace ya dos años de quien fue su marido por cuatro años y padre de sus hijas, el cantante Joe Jonas.

Sophie Turner

El mensaje de Tini Stoessel para Chris Martin

Tras compartir escenario con el músico inglés, la cantante le dedicó un sentido texto en su cuenta oficial de Instagram: “Chris y su música significan mucho para mí. La vida nos cruzó en una etapa en la que a mí me llenó de fuerza, y amor. Lo que pasó ayer se me hace muy difícil de poner en palabras”.

Chris Martin y Tini Stoessel actuando en Futttura

“Aprendí mucho de vos, Chris. Sos muy humano, muy real, muy talentoso, y generoso. Llevás una sabiduría y una energía que inspiran profundamente. Gracias a Dios por estar en mi vida. Te quiero y te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en Futttura. Gracias por ser inspiración, por tu arte, y por tu corazón. Hay momentos que marcan un antes y un después. Este fue uno de ellos”, completó Tini.

La relación entre la joven y el cantante inglés comenzó en 2022, cuando Coldplay se presentaba en el Monumental e invitó a Tini a que subiera al escenario para interpretar “Let Somebody Go” y, luego, su tema “Carne y Hueso”. Apenas dos años después grabaron “We Pray”.

