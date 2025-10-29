Lo que comenzó como un espectáculo en Tecnópolis se transformó en una auténtica revolución del entretenimiento en vivo con FUTTTURA, el festival de la cantante y compositora Tini Stoessel que redefinió la experiencia musical en Latinoamérica. Apenas con dos de ocho funciones agotadas, la artista regresará el 31 de octubre a Buenos Aires para seguir celebrando su carrera junto a sus fanáticos y ofrecer un viaje inmersivo único por cada etapa de su evolución.

A más de 70.000 personas ya las sumergieron en la Experiencia FUTTTURA y el Museo TINI, recorriendo activaciones, probando comidas inspiradas en festivales y formando parte de un evento gigante. Durante esta celebración, la artista demostró cómo quince años de carrera se consolidan en un capítulo decisivo de su trayectoria y crecimiento artístico.

Debido a las condiciones climáticas en Buenos Aires, la noche inaugural, prevista originalmente para el 24 de octubre, se pospuso hasta el 27, según anunciaron las redes oficiales del festival. Por ello, la función del 27 dio inicio a un arranque emocionante y lleno de energía, dando comienzo a lo que promete ser una celebración inolvidable de varias noches.

Tres escenarios monumentales, una mega pantalla LED de 100 metros, 30 bailarines y una banda en vivo

La gira continuará expandiéndose por Argentina y Latinoamérica, llevando el espectáculo a nuevas provincias y países

Arrancó con la artista en el cielo, suspendida en el aire para dar pie a un recorrido visual y sonoro por todas sus eras

La performance está dividida en tres actos, cada uno representando una era y un género distinto, llevando al público a recorrer el paisaje sonoro de su carrera. Allí, la producción incluye tres escenarios monumentales, una pantalla LED de 100 metros, 30 bailarines y una banda en vivo completa, garantizando una experiencia visual y musical de alto impacto.

Apenas pasada las 20 horas, TINI inició la función suspendida en el aire, cayendo desde "el cielo" como un guiño a su éxito y conectando con los fanáticos a través de segmentos inspirados en diferentes etapas de su carrera. Desde la nostalgia de “Violetta”, el éxito global “Cupido”, la vulnerabilidad de “Un Mechón de Pelo”, hasta el estreno en vivo de “Down” y un primer vistazo a su nueva canción “36 Vidas”, cada momento estuvo diseñado para emocionar y sorprender.

También la moda tuvo un papel protagónico en la apertura, con la artista luciendo cinco looks exclusivos creados junto a Luis de Javier, Dreaming Eli, DSQUARED2, Ricky Sarkany y otros talentos argentinos. Así, combinó alta costura global con creatividad local, celebrando tanto su estilo como el talento artístico de Argentina.

Cuáles son las nuevas fechas del tour FUTTTURA 2026 de Tini Stoessel

En Córdoba, por ejemplo, el show será en el estadio Mario Alberto Kempes, coincidiendo con su cumpleaños número 29

Lanzando nuevas sorpresas para sus fans, la estrella pop anunció durante su segundo show en Buenos Aires una nueva función para el 16 de noviembre, con entradas disponibles desde hoy a las 17:00 horas. Además, confirmó la expansión internacional de su tour en 2026, que llevará su espectáculo a cinco ciudades de Sudamérica:

Viernes 6 de febrero – Santiago de Chile

Sábado 21 de febrero – Montevideo

Domingo 8 de marzo – Asunción

Sábado 21 de marzo – Córdoba

Miércoles 1 de abril – Tucumán

Abarcando más que los shows en vivo, FUTTTURA también llegará de forma digital con una transmisión exclusiva en el canal de YouTube de De La Casa y un lanzamiento especial en la plataforma de Disney+, ampliando la experiencia del festival para sus fans de todo el mundo.

