Daniel Grinbank fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura en la Legislatura porteña

En un emotivo acto realizado en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el productor Daniel Grinbank recibió la distinción de Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura.

El evento, que colmó el histórico recinto, fue encabezado por el legislador mandato cumplido Hernán Reyes, autor de la iniciativa, quien le entregó el diploma correspondiente. Entre el público se destacaron la diputada Patricia Glize, la ex diputada Cecilia Ferrero, el ex ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro, las actrices Andrea Pietra -pareja del productor- y Nancy Duplá, además de un importante número de empresarios y productores teatrales.

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Al abrir el acto, Reyes expresó: “Es un privilegio haber sido el puente para que hoy Daniel Grinbank reciba esta distinción. Estoy profundamente agradecido. Grinbank es y será un productor extraordinario, pero sobre todo es alguien que ha ayudado a definir la agenda cultural de la Argentina y de Buenos Aires. Nos demostró que la cultura puede formar parte de nuestra vida cotidiana, la transformó, la vinculó al sistema democrático y a los Derechos Humanos”.

Luego tomó la palabra el empresario y productor teatral Carlos Rottemberg, quien destacó: “Daniel es un empresario progresista, porque el diccionario define exactamente así a alguien como él. Son justos los motivos por los que estamos acá: porque es un constructor, un gran constructor de la cultura argentina”.

Daniel Grinbank (Foto: Sergio Piemonte)

Visiblemente emocionado, el propio Daniel Grinbank agradeció el reconocimiento y la presencia de los asistentes. “Estoy más emocionado de lo que creía que iba a estar… Este reconocimiento lo debo compartir con mis equipos de trabajo, con todos los que pude ir formando a lo largo de tantos años. Me siento muy honrado de poder compartirlo y de que hoy estén acá”, comenzó.

(Foto: Sergio Piemonte)

Luego reflexionó sobre el presente: “Vivimos tiempos difíciles. No me gusta el país ni el mundo que estamos viviendo. No me gusta una sociedad en la que descalifiquemos al otro por pensar diferente, que hayamos perdido la empatía y la capacidad de diálogo. No me gusta que la barbarie se imponga sobre la ciencia”.

Y cerró con una frase de León Gieco que sintetiza su visión: “La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados”.

Sobre el final de la ceremonia, León Gieco brindó un mini recital íntimo y emotivo. Interpretó “La cultura es la sonrisa”, “La colina de la vida”, “El fantasma de Canterville” y, a pedido expreso del homenajeado, “Hombres de hierro”.

Daniel Grinbank y León Gieco (Foto: Sergio Piemonte)

Nacido el 12 de mayo de 1954 en Buenos Aires, Grinbank es productor, mánager, representante artístico y uno de los empresarios más importantes de la industria del entretenimiento en América Latina.

Su vocación surgió temprano: a los 15 años ya combinaba los estudios con la música como disc jockey, y a los 18 tuvo su primer programa de radio. Un viaje a Los Ángeles cambió su destino para siempre: allí conoció a su tío Herb Cohen, manager de Frank Zappa, quien le abrió las puertas a un universo de posibilidades en el mundo del espectáculo.

Grinbank junto a su familia (Foto: Sergio Piemonte)

De regreso en la Argentina, se convirtió en un pilar del rock nacional. Trabajó con Charly García, produjo los históricos 13 shows de Mercedes Sosa en el Teatro Ópera —que dieron origen al emblemático álbum doble Mercedes Sosa en Argentina— y en los años 80 revolucionó la radiofonía local con la creación de Rock & Pop. Luego llegarían Kabul, La Metro, Aspen, Spika, el sello DG Records y la productora DG Producciones.

En 1995 trajo por primera vez a los Rolling Stones al país. Ese hito fue solo el comienzo de una lista impresionante: organizó giras y shows de U2, Madonna, Iron Maiden, Lady Gaga, Paul McCartney, Prince, Eric Clapton, David Bowie, Tina Turner, Metallica, Coldplay, Guns N’ Roses, AC/DC y Nirvana, entre muchos otros.

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Su mayor récord sigue siendo el concierto gratuito de los Rolling Stones en Río de Janeiro en 2006, al que asistieron dos millones de personas. Con una capacidad inagotable de reinvención, en los últimos años se volcó con éxito a las exhibiciones inmersivas, con producciones sobre Van Gogh, Banksy, Pink Floyd y los faraones del Antiguo Egipto.

Actualmente impulsa La Última Fortaleza, que se presenta en La Rural, y sigue activo en el teatro con obras como la exitosa Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra. En 2022 publicó su autobiografía Te amo, te odio, dame más (Editorial Planeta), un repaso sin filtros de más de cinco décadas de historia cultural argentina. A lo largo de su carrera también mantuvo un fuerte compromiso con los derechos humanos, organizando eventos masivos para Amnesty International y contribuyendo a consolidar un espacio de libertad y pluralismo en la cultura durante la recuperación democrática.

Con una trayectoria que abarca radio, música, teatro y las nuevas experiencias inmersivas, Daniel Grinbank sigue siendo, a sus 71 años, una figura central e irremplazable del entretenimiento y la cultura en Argentina y Latinoamérica.

RB/DCQ

