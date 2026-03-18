El estadio Azteca de México se convertirá en un hostal turístico por una noche durante el Mundial

El legendario estadio Azteca, escenario del partido inaugural del Mundial de Norteamérica 2026 el 11 de junio, se convertirá por una noche en un alojamiento de Airbnb para recibir a cuatro aficionados ansiosos de conocer el coloso, anunció el martes la plataforma digital de alojamiento.

El anfitrión designado para recibir a los cuatro huéspedes es la máxima estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, ganador de cinco Pichichi, la corona de goleador de la liga española.

El portal de la plataforma de alojamientos promueve "Duerme en el Coloso de Santa Úrsula", como conocen los mexicanos al estadio localizado en un sector del mismo nombre.

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Los afortunados huéspedes serán las primeras cuatro personas que logren concretar su reserva el 23 de marzo, según la dinámica anunciada. La estancia se llevará a cabo entre el 4 y el 5 de abril.

Además, la experiencia incluye entradas para asistir al partido inaugural del Mundial 2026, en el que México se enfrentará a Sudáfrica. "Pasa la noche en tu propia suite de lujo dentro del Estadio de la Ciudad de México para despertarte con una vista impresionante de la cancha", promueve la plataforma.

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El anuncio está acompañado de visitas del estadio, tanto de la cancha como de instalaciones donde se observa una sala de estar con una televisión de muro a muro y una habitación de estilo minimalista.

"Los afortunados que logren reservar podrán estar conviviendo y viviendo aquí en el estadio", dice Sánchez en una publicación de la plataforma en la red social TikTok. A los huéspedes se les promete un recorrido VIP por el estadio y una charla con el conocido exgoleador mexicano.

El Azteca, sometido a una profunda renovación a marchas forzadas para su tercer Mundial, tras albergar los de 1970 y 1986, será reinaugurado el 28 de marzo con el encuentro amistoso entre México y Portugal.

