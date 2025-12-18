El famoso centro cultural Kennedy Center, en Washington fue rebautizado "Trump-Kennedy Center"

El consejo directivo del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas votó este jueves 18 de diciembre a favor de renombrar la institución en honor al expresidente y al actual presidente Donald Trump. Su nombre a partir de ahora es "Trump-Kennedy Center".

“El consejo directivo del Centro Kennedy votó hoy por unanimidad para nombrar la institución como Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas”, informó la portavoz del centro, Roma Daravi, en un comunicado.

“La votación unánime reconoce que el actual presidente salvó a la institución de la ruina financiera y la destrucción física. El nuevo Centro Trump Kennedy refleja el inequívoco apoyo bipartidista al centro cultural de Estados Unidos para las generaciones venideras”, continuó.

“¡Felicitaciones al presidente Donald J. Trump, y también al presidente Kennedy, porque este será un equipo verdaderamente excepcional por mucho tiempo! El edificio sin duda alcanzará nuevos niveles de éxito y grandeza”, escribió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en X.

Sin embargo, ese presunto resguardo de la entidad liderada por Trump contrasta con los informes de medios de comunicación que indican que tanto la venta de entradas como la dotación de personal han disminuido drásticamente este año.

The New York Times, por ejemplo, detalló el mes pasado que cifras internas mostraban que la venta de entradas durante una semana típica de octubre había disminuido aproximadamente un 50 % con respecto al mismo período del año anterior.

Mientras que Washington Post, que analizó los datos de ventas desde principios de septiembre hasta el 19 de octubre, detectó una caída generalizada en la venta de entradas para los tres espacios de espectáculos más grandes del centro.

Trump, se había autoproclamado presidente del Kennedy Center y, a partir de entonces, comenzó a bromear con que el cambio de nombre estaba próximo. En una publicación en Truth Social, Trump compartió fotos de una pared recién pintada en el exterior del edificio, bajo un pie de foto que elogiaba "las nuevas columnas TRUMP KENNEDY, vaya, quiero decir, KENNEDY CENTER".

