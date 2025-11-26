El Día Nacional del Humorista fue instituido en Argentina mediante la Ley 27.100, promulgada en 2015 y la elección de la fecha rinde un merecido tributo a Roberto "el Negro" Fontanarrosa, uno de los escritores y humoristas gráficos más influyentes y queridos del país, quien nació un 26 de noviembre de 1944 en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Aquella jornada busca reconocer a todos los artistas que utilizan el humor como una herramienta esencial para el entretenimiento, la crítica social y la reflexión.

Fontanarrosa, el padre de la risa nacional

El humorista, fallecido en 2007, es una figura emblemática que trascendió el humor gráfico para convertirse en un referente cultural. Inició su carrera a finales de la década de 1970, colaborando con historietas en diversas publicaciones como las revistas Hortensia y Satiricón, alcanzando una popularidad que lo llevaría al diario Clarín.

Su trabajo combinó la sencillez del trazo con una agudeza intelectual única para retratar la idiosincrasia argentina. Entre sus creaciones más icónicas se destacan dos personajes que forman parte de la cultura popular argentina: Inodoro Pereyra, el gaucho renegado, acompañado por su fiel perro Mendieta; y Boogie, el Aceitoso, un asesino a sueldo que sirve como una crítica al armamentismo y la cultura mercenaria.

Además, su vasta obra incluye, además de sus historietas, una producción literaria significativa, abarcando novelas y una colección de cuentos que han sido aclamados. Su relato "19 de diciembre de 1971", un clásico de la literatura futbolística que demuestra su fanatismo por Rosario Central, es un ejemplo de cómo logró fusionar el fútbol, la literatura y el humor de una manera inigualable.

El humorista rosarino no solo dejó su marca en el papel, sino también en los escenarios internacionales. En 2004, su participación en el III Congreso Internacional de la Lengua Española, donde brindó una ingeniosa ponencia sobre el uso de las "malas palabras", le valió una ovación. Con ironía y brillantez, debatió sobre la intención y el sentido de ciertos términos, logrando risas y aplausos de un auditorio.

Sin dudas, el humor, en el sentido que celebra este día, va más allá de la simple comedia. Es un mecanismo que permite a los artistas construir una mirada sensible sobre la realidad. Los humoristas argentinos, a través de distintas disciplinas como el stand up, la actuación o la caricatura, utilizan la risa como un puente para la crítica y la catarsis colectiva, siendo esenciales para el debate social y cultural del país.

La celebración del oficio en la actualidad

En Argentina, el 26 de noviembre es un día para recordar el inmenso aporte de Roberto Fontanarrosa, referente del humor gráfico, la literatura y la historieta, y para visibilizar a la comunidad de artistas que continúan su legado.

A lo largo del país, las conmemoraciones incluyen exposiciones de sus obras en Rosario, su ciudad natal, actividades en centros culturales, presentaciones teatrales, charlas, talleres de dibujo y humor, y festivales que muestran la evolución del humor argentino y su influencia en las nuevas generaciones.