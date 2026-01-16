El método de una librería China para fomentar la lectura: arquitecturas fantásticas y paneles de libros casi infinitos

La librería Zhongshuge de Tianjin, China inaugurada en septiembre de 2024, se convirtió en un imán para fotógrafos aficionados más que para lectores. Sus imponentes escalones en forma de acordeón y una espectacular escalera de caracol atraen multitudes que buscan la foto perfecta, comparando el espacio en redes sociales con el gótico castillo de Hogwarts de Harry Potter.

Turistas armados con palos selfie y trípodes congestionan las escaleras centrales de intenso color cobalto, que se prolongan hacia columnas de tres pisos que se curvan hasta el techo. En el suelo, carteles descoloridos indican directamente “El mejor lugar para fotos”. A pesar de que las ventas de libros impresos en China aún no recuperan los niveles prepandemia —según datos oficiales—, el número de librerías físicas mantiene un crecimiento constante en los últimos años, según declaró en enero pasado Ai Limin, director de un grupo de la industria editorial.

Precisamente este auge se explica por la aparición de establecimientos con diseños únicos pensados para ser fotografiados. El arquitecto Zheng Shiwei, de Pekín, explicó que este fenómeno se ha vuelto relativamente común: muchas librerías invierten en interiores “instagrameables”. Sin embargo, advirtió que priorizar las fotos puede generar consecuencias no deseadas al alejar a los lectores genuinos.

Un ejemplo ocurrió en junio pasado en Nanjing, donde la famosa Librairie Avant-Garde debió prohibir el uso de flash, trípodes, merodeo y sesiones fotográficas sin permiso, ya que las tomas constantes interferían con la lectura, según relató Yuan Jia, empleado y lector habitual.

Zheng defiende la estrategia: “Al menos la gente está entrando a las librerías, en vez de ir a otros lugares”. En su opinión, los espacios para fotos deberían fomentarse.

En Pekín, otra librería instalada en un antiguo templo taoísta reconvertido recibe a decenas de turistas que curiosean entre baratijas y piden té. Su fundadora, Juli Hu, que abrió el local en 2024, es clara: “Los libros generan relativamente pocos beneficios”. Por eso da la bienvenida a quienes toman fotos para redes y organiza exposiciones culturales con frecuencia.

*Con información de AFP