Quién es Raquel Rodrigo, la dueña de la librería Clásica y Moderna

Raquel Rodrigo se define como catequista. En 1991 fundó el colegio secundario Virginia Gamba. Como emprendedora, se dedicó al sector gastronómico: es dueña del restaurante El Tropezón y el restaurante concert Albur. Es la madre de Carolina “Cuki” Klemencic, quien se casó con Francisco de Narváez en 2022.

“Mi familia estaba negada a que yo me metiera en eso, que no tenía ni idea. Entonces, mi hijo me anotó en un curso de Administración Gastronómica en la Di Tella que me sirvió de mucho”, explicó Rodrigo en una nota a revista Noticias.

También se ocupó de reabrir la mítica librería Clásica y Moderna. “No entendía cómo podía estar cerrado. Es único, tiene librería, cafetería, gastronomía, exhibiciones de arte y espectáculos”, expresó.

Muchos de los empleados de Raquel en sus negocios vienen del colegio que ella fundó.

Empezó como productora teatral en el 2000 con producciones menores. A partir de 2004 comenzó a producir a Carmen Flores, hasta que se retiró en 2019. Su última producción fue Hello Dolly junto a Leonardo Cifelli y Ángel Mahler en el Ópera, pero debido a la pandemia se levantó y espera volver a realizarla en algún momento.