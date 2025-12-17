El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre estará depositado el próximo 20 de diciembre en las cuentas de las y los trabajadores provinciales. La información fue comunicada oficialmente por la administración bonaerense, que destacó el cumplimiento de esta obligación en un contexto de fuerte restricción financiera.

La Provincia de Buenos Aires quita la tarifa social a viviendas en barrios cerrados

Según indicó la Provincia, el pago del sueldo anual complementario (SAC) se realizará “en cumplimiento de las obligaciones” del Estado provincial, aun en un escenario marcado por la emergencia económica y una “asfixia financiera inédita” producto del vínculo fiscal con el Gobierno nacional.

Crisis económica, caída de recursos y recorte de transferencias

Desde el Ejecutivo bonaerense advirtieron que la economía provincial atraviesa una crisis profunda y transversal, caracterizada por la destrucción de empleos, cierres de empresas y una marcada caída de la recaudación, tanto a nivel provincial como municipal.

A este escenario se suma —según la Provincia— el recorte de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, además de la interrupción de obras públicas y programas financiados con fondos federales. De acuerdo con el comunicado oficial, esta situación generó una deuda acumulada con los bonaerenses estimada en $12,9 billones.

El esfuerzo fiscal para pagar el aguinaldo

En ese marco, el Gobierno provincial remarcó que el pago del aguinaldo implica un esfuerzo fiscal significativo, pero subrayó la decisión política de cumplir con los compromisos salariales asumidos con los trabajadores y trabajadoras del Estado.

Desde la administración de Axel Kicillof destacaron el rol del empleo público para el funcionamiento del Estado y señalaron que las y los trabajadores provinciales resultan “indispensables” para sostener los servicios esenciales en todo el territorio bonaerense.

El comunicado oficial recordó que el Gobierno bonaerense continuará priorizando el pago de salarios y aguinaldos, aun en un contexto macroeconómico adverso y con restricciones presupuestarias crecientes.

lr/ff