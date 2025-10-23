En las paredes que cobijaron los últimos años de una madre a la que le desaparecieron tres hijos se escondía una obra de Parravicini

“Resulta que al rasquetear una pared de mi viejo departamento de soltero, donde también vivió mi madre, salió a la luz este dibujo de Parravicini”, escribió el periodista Luis Bruschtein en su cuenta de Facebook. Los comentarios llenos de curiosidad se agolparon. El posteo armaba un triángulo místico atrapante: el artista premonitor, presuntamente abducido por extraterrestres, un columnista político que trata de trazar sus “premoniciones” y su madre, la Madre de Plaza de Mayo, Laura Bonaparte, a quien le arrebataron tres hijos y a su marido.

Benjamín Solari Parravicini

El periodista compró el departamento que se ubica entre San Telmo y Monserrat treinta años atrás. Allí viviría su soltería, cerca de la redacción de Página 12 donde trabaja desde sus inicios hasta el presente. En ese entonces las cuentas de servicios que seguían llegando a nombre de Parravicini, para él se referían al actor Florencio Parravicini. “La asociación la hice porque Canal 9 quedaba cerca”, contó el columnista en diálogo con PERFIL.

Sin embargo, ya entrado a los 2000, cuando Laura Bonaparte fue a vivir allí, una vez que su hijo se casó y se mudó, ambos se enteraron de que el Parravicini que había vivido allí era el “Nostradamus argentino”.

Un recreo esotérico

Un día un programa de temas esotéricos que se emitía por cable fue a la casa porque sabían que Parravicini había vivido allí. Entrevistaron a Laura Bonaparte que se divertiría con la situación, una nota que esta vez no abordaba los temas sórdidos que le había tocado vivir y los que militaba cotidianamente. “Fue divertido, mi madre estaba chocha”, recordó Bruschtein.

Laura Bonaparte

“Cuando se murió mi madre lo alquilé y ahora el inquilino, que es un muchacho joven, decidió pintarlo. Entonces, rasqueteó las paredes y ahí empezó a aparecer ese cuadro. Estaba muy deteriorado porque la pared en sí misma estaba mal, pero él rescató más o menos lo que pudo”, contó.

“Es un fondo blanco y muchas figuritas dibujadas en negro, con alguna pintura hecha para murales o algo así porque la pintura está bien impregnada en la pared”, detalló.

Luis Bruschtein

Esta obra no son figuras simbólicas o caricaturescas, sino que muestran un recorrido urbano que podría ser un recuerdo del artista de su paso por París. “Parravicini estuvo en París y le gustó, entonces la pared muestra los barrios de París en su imaginación”.

Epílogo

RB: —Gracias Luis por compartir esta historia.

LB: —De nada espero que te sirva… Sabés qué, yo en el periodismo hice de todo, pero ahora soy analista político, o sea, que si Parravicini me pasó un poquito de su energía de adivino a mí profesionalmente me puede haber servido.

