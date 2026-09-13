En primera persona

Una biografía requiere documentos, entrevistas, búsqueda de archivo. Jorge Quiroga (1943-2025) descarta los recursos convencionales para reivindicar a la imaginación como fuente y posibilidad de comprensión, a partir de un cuestionamiento a la misma posibilidad del género: “¿Cómo reconstituir la biografía de alguien? –se pregunta–. Si uno no recuerda su propia vida”.

Sin embargo, Biografía imaginaria de Nicolás Olivari no es un libre ejercicio de ficción. Quiroga imagina a partir de un exhaustivo conocimiento sobre la vida del poeta, periodista y compositor de tango y notablemente sobre la época y el ambiente cultural en el que actuó. Olivari (1900-1966) surge así en el contexto de las transformaciones de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX y de las controversias alrededor de la poesía de vanguardia y de la relación de los escritores con formas de la cultura popular.

Quiroga redescubre el almacén A la Ciudad de Génova, en el cruce de las actuales calles Perón y Uriburu, donde Olivari creció entre “una tanada tumultuosa y hambrienta, como todas las de procedencia inmigratoria, locuaz, gritona, y de gestos desmedidos, que lo protegió siempre contra los maleficios de la vida”. La biografía se extiende a través de capítulos breves y de entonación afectiva sobre la ciudad de la que Olivari fue testigo desde el Centenario de la Revolución de Mayo en adelante, a la que “únicamente con la ensoñación” cabe regresar, seleccionando textos de Olivari para destacar aspectos de su poética, como el lenguaje descarnado que adelanta El matón del arrabal (1919) o el tango entendido en tanto “música oscura” según la letra de Tango triste y querido (1930). La misma dificultad planteada con respecto a Olivari se verifica en el grupo de escritores que integró: “Los orígenes del grupo de Boedo son míticos y quizá indescifrables porque la memoria de sus protagonistas, como todas, ha sido frágil, a veces interesada”. Pero Quiroga reconstruye las reuniones en la trastienda de la librería de Hunner y en la de Francisco Muñoz, las expectativas ante la Revolución de Octubre, las discusiones entre los escritores. En el deambular de Olivari entre la calle Corrientes –“el centro del mundo”– y los cafés de la Avenida de Mayo, y de la redacción del diario Crítica –de la que formó parte–, a la jornada del 17 de octubre de 1945, a la que adhirió, se perfila la respuesta a la pregunta inicial.

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El ejercicio de la imaginación da un nuevo salto cuando Quiroga toma la primera persona y asume la voz del biografiado. Olivari expone así su programa de una literatura en lenguaje plebeyo que busque “contaminar” los modelos consagrados y su disidencia respecto del rumbo de la vanguardia. Al mismo tiempo, la biografía desarrolla un relato paralelo sobre François Villon (también evocado en primera persona) y París en el siglo XV, cuyo sentido decanta hacia el final de este gran relato.

Biografía imaginaria de Nicolás Olivari

Autor: Jorge Quiroga

Género: biografía

Otras obras del autor: El pasado irreal; Zelarayán; El que recuerda. Poesía completa 1963-2016

Editorial: Palabras amarillas, $ 20.000

Traducción: Micaela Van Muylem