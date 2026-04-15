Un tribunal del estado de Nueva York ordenó la restitución de la pintura L’homme assis à la canne (El hombre sentado con bastón), realizada en 1919 por el artista italiano Amedeo Modigliani, a los herederos del marchante judío Oscar Stettiner. La decisión, emitida el 3 de abril de 2026, puso fin a un litigio que se extendió durante 17 años y se convirtió en un caso clave en materia de restitución de arte expoliado.

Disputa en España por el “Guernica”: reclamo del País Vasco reabre el debate sobre su destino

La obra, valuada en unos 21,5 millones de euros, fue adjudicada legalmente a Philippe Maestracci, nieto de Stettiner, quien celebró la resolución como una reparación histórica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Saqueo nazi de obras de arte en París durante la Segunda Guerra Mundial

El origen del conflicto se remonta a 1940, cuando Stettiner huyó de París ante la ocupación alemana. Su galería fue saqueada y sus obras ingresaron al circuito de ventas controlado por el régimen nazi.

En 1944, parte de esa colección fue subastada en el Hôtel Drouot. Aunque en 1946 la justicia francesa anuló esas operaciones y ordenó la restitución, la pintura de Modigliani nunca fue recuperada antes de la muerte del marchante en 1948.

Reaparición del Modigliani en el mercado internacional del arte

Décadas más tarde, en 1996, la obra reapareció en una subasta de la casa Christie's en Londres, donde fue adquirida por el coleccionista David Nahmad.

El conflicto judicial se reactivó en 2008, cuando la pintura intentó ser revendida y surgieron dudas sobre su procedencia, lo que dio inicio a una extensa disputa legal.

Pruebas clave en la restitución de arte robado por el nazismo

El caso dio un giro decisivo en 2025, cuando se presentaron 54 documentos que demostraron el vínculo directo entre la obra, el saqueo nazi y la colección original de Stettiner.

Aparece un dibujo inédito de Van Gogh y será subastado en París tras décadas oculto

Estas pruebas fueron determinantes para que la justicia estadounidense concluyera que la venta realizada durante la ocupación nazi carecía de validez legal.

Restitución de obras robadas por nazis y precedentes internacionales

El fallo establece un nuevo precedente en los esfuerzos globales por devolver obras de arte expoliadas durante el nazismo a sus legítimos propietarios o herederos.

En línea con principios internacionales de reparación histórica, la justicia priorizó el derecho de origen por sobre la posesión actual, reforzando la obligación de revisar la procedencia de piezas en el mercado del arte.

A pesar de la resolución judicial, aún resta definir cómo y cuándo se concretará la restitución efectiva de la obra. La colección Nahmad evalúa la posibilidad de apelar el fallo, lo que podría prolongar el proceso.

El caso vuelve a poner en debate la transparencia del mercado del arte y la necesidad de reparar las consecuencias del expolio sistemático ocurrido durante el régimen nazi.

LV/ff