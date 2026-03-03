Félix de Azara: El visionario naturalista que descifró la fauna del Plata antes que Darwin

Félix de Azara llegó a tierras sudamericanas en 1781 con una misión estrictamente política: delimitar las fronteras entre las posesiones coloniales de España y Portugal. Sin embargo, el retraso de las comisiones lusitanas lo obligó a permanecer en la región durante veinte años. Lejos de la inactividad, el ingeniero militar dedicó ese tiempo a recorrer las pampas y selvas para estudiar una naturaleza que la ciencia europea desconocía.

Sin una formación académica previa en biología, Azara comenzó a describir aves y mamíferos con una precisión asombrosa para su época. Su método se basaba en la observación directa y la disección de ejemplares, rechazando las teorías de gabinete de los naturalistas franceses como Buffon. El español notó rápidamente que las especies americanas no eran versiones "degeneradas" de las europeas, como se sostenía en los círculos ilustrados.

Madame de Perichon: la espía "Perichona" que escandalizó y sedujo a la Buenos Aires colonial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sus obras, como "Apuntamientos para la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata", se convirtieron en textos de referencia obligatoria. Azara registró comportamientos, hábitats y características anatómicas de animales como el carpincho, el yaguareté y el hornero. Sus notas no solo eran descriptivas, sino que planteaban interrogantes sobre la adaptación de los seres vivos al entorno geográfico y climático.

A diferencia de otros exploradores de la época, Azara financió gran parte de sus expediciones con sus propios recursos, enfrentando el aislamiento y los peligros de la frontera. Su carácter meticuloso lo llevó a corregir numerosos errores de clasificación de autores previos que jamás habían pisado América. Esta rigurosidad científica le otorgó un prestigio que cruzó las fronteras del imperio español, llegando a oídos de los grandes pensadores ingleses.

El impacto de las crónicas de Azara en la teoría de la evolución de Darwin

Décadas más tarde, cuando Charles Darwin navegaba a bordo del HMS Beagle por las costas argentinas, llevaba consigo las traducciones de los libros de Azara. El joven naturalista británico citó al español en repetidas ocasiones en su diario de viaje y en "El origen de las especies". Las observaciones de Azara sobre la variación de los individuos dentro de una misma especie fueron fundamentales para que Darwin desarrollara sus conceptos sobre la selección natural.

El Plus Ultra: La epopeya del aire que unió España con el Río de la Plata en 1926

Azara fue uno de los primeros en sugerir que las especies podían cambiar y adaptarse, una idea revolucionaria que desafiaba el fijismo religioso predominante en el siglo XVIII. Notó, por ejemplo, cómo el ganado introducido por los españoles había desarrollado rasgos particulares en las llanuras pampeanas. Estas intuiciones lo sitúan como un precursor olvidado de la biología evolutiva, operando bajo condiciones técnicas mínimas y en una soledad casi absoluta.

Su labor cartográfica también fue monumental, levantando planos de ríos y territorios que hasta entonces eran manchas blancas en los mapas coloniales. Fundó pueblos y organizó poblaciones, integrando siempre el conocimiento del terreno con las necesidades de la administración civil. Esta visión integral del territorio le permitió comprender la interdependencia entre la geografía, la fauna y el desarrollo de las sociedades humanas en el Cono Sur.

El acorazado Graf Spee: La huella del Tercer Reich en el Río de la Plata y el refugio de su tripulación

En sus escritos, Azara también dedicó espacio a la etnografía, describiendo las costumbres y lenguas de los pueblos originarios con los que convivió. Aunque su mirada estaba influenciada por los prejuicios de su tiempo, sus crónicas son fuentes invaluables para entender la demografía regional antes de las guerras de independencia. Su capacidad para registrar datos climáticos y botánicos convirtió sus diarios en una enciclopedia total de la Cuenca del Plata.

El naturalista español regresó a Europa en 1801, donde sus trabajos fueron publicados originalmente en francés debido al prestigio de la ciencia gala. Irónicamente, su obra fue más celebrada en París y Londres que en su propia patria, que se encontraba sumergida en crisis políticas. A pesar de ello, su legado permaneció vivo en los museos de ciencias naturales de toda América Latina, donde se lo reconoce como el padre de la zoología regional.

La figura de Félix de Azara ha sido reivindicada en las últimas décadas por instituciones científicas argentinas. Museos y fundaciones llevan su nombre en honor a su incansable curiosidad y a la honestidad intelectual con la que abordó el estudio del Nuevo Mundo. Su vida demuestra cómo el rigor de la observación puede derribar prejuicios teóricos arraigados por siglos en los centros de poder académico.

Hoy, la biodiversidad que Azara describió se encuentra bajo amenazas que el naturalista difícilmente hubiera imaginado en el siglo XVIII. Sin embargo, sus registros sirven como una línea de base histórica para entender cuánto ha cambiado el ecosistema pampeano y selvático. El "ojo de Azara" sigue siendo una herramienta conceptual para quienes buscan comprender la compleja trama de la vida en el extremo sur del continente americano.