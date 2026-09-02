Filba Internacional 2026: Emmanuel Carrère, Claire Keegan y Camila Sosa Villada y más de 100 escritores formarán parte del festival

El Filba Internacional 2026 reunirá durante cinco días a escritores, artistas, lectores y performers en distintos espacios de Buenos Aires, con una programación que tendrá como figuras centrales al francés Emmanuel Carrère, la irlandesa Claire Keegan y la argentina Camila Sosa Villada. Bajo el lema “Hábitat”, la 18.ª edición del Festival Internacional de Literatura se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre y propondrá conversaciones, lecturas, talleres, recorridos urbanos, experiencias sonoras, performances y encuentros alrededor de una pregunta común: “¿Cómo construimos un espacio que sea nuestro sin que deje de ser de todos?”

El disparador del lema se inspiró en el libro Habitar como un pájaro de Vinciane Despret. Según la propia Despret: "Hay, sin ninguna duda, gran cantidad de modos de ser del habitar, que multiplican los mundos. Estoy convencida, junto con Haraway y muchos otros, que multiplicar los mundos puede volver más habitable el nuestro. Crear mundos más habitables sería entonces buscar cómo honrar las maneras de habitar, inventariar lo que los territorios implican y crean como maneras de ser, como maneras de hacer. Esto es lo que pido a los investigadores”.

El programa fue presentado el pasado martes 1 de septiembre en la librería Eterna Cadencia, en Palermo. La edición contará con participantes internacionales provenientes de España, Francia, Irlanda, Italia, Brasil, Ecuador y Uruguay, además de una amplia representación de autores argentinos. Entre los nombres locales aparecen Lucrecia Martel, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Leila Guerriero, Cecilia Pavón, Tamara Tenenbaum, Malena Pichot, Martín Rejtman y Vivi Tellas, entre muchos otros.

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La mayoría de las actividades son gratuitas y algunas requieren inscripción previa que podrá realizarse a partir del 7 de septiembre.

La programación fue desarrollada por las programadoras Victoria Rodríguez Lacrouts y María Luján Picabea, con el aporte de un consejo asesor creado especialmente para esta edición e integrado por Selva Almada, Vivi Tellas y Alejandro Dujovne. La directora del Filba, Amalia Sanz, explicó que la incorporación del consejo permitió sumar nuevas perspectivas para pensar el festival y sus contenidos.

Emmanuel Carrère llega por primera vez al Filba

Uno de los grandes acontecimientos de esta edición será la llegada a Buenos Aires de Emmanuel Carrère, uno de los escritores contemporáneos más reconocidos en el campo de la no ficción. El autor francés tendrá dos actividades durante el festival.

El viernes 2 de octubre a las 20, Carrère conversará con la periodista y escritora Leila Guerriero en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA. El encuentro, titulado “Emmanuel Carrère en primera persona”, recorrerá los principales momentos de su carrera, sus búsquedas formales y su particular manera de transformar experiencias propias y ajenas en materia literaria. La entrada será gratuita, con capacidad limitada.

El programa fue presentado el pasado martes 1 de septiembre en la librería Eterna Cadencia, en Palermo.

Al día siguiente, el escritor protagonizará en el Malba “Carrère cronista”, una actividad en la que contará el detrás de escena de la escritura de su último libro, Koljós. El encuentro será el sábado 3 a las 11 y tendrá entrada arancelada y cupos limitados. Luego de la exposición, Carrère responderá preguntas del público y firmará ejemplares. Las entradas estarán disponibles desde el jueves 3 de septiembre.

Claire Keegan, otra de las grandes figuras internacionales

La escritora irlandesa Claire Keegan, una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea, también tendrá dos encuentros centrales.

El viernes 2 de octubre a las 10, en el auditorio del Malba, realizará una lectura de algunos de sus cuentos más emblemáticos y luego responderá preguntas del público. La actividad será arancelada y tendrá cupos limitados.

Ese mismo día, a las 20, Keegan será entrevistada por el traductor Jorge Fondebrider en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. El encuentro será gratuito y permitirá conocer de primera mano sus inquietudes, procedimientos narrativos y la construcción de los vínculos que atraviesan sus historias.

Camila Sosa Villada adelantará su próximo libro

La gran protagonista argentina de esta edición será Camila Sosa Villada, quien tendrá una participación especialmente esperada porque adelantará material de su próximo libro.

El viernes 2 a las 16, la escritora, actriz y guionista realizará una lectura inédita en las salas del Malba, donde compartirá fragmentos de su nueva obra. La actividad será gratuita y las entradas se entregarán desde las 15 en el museo.

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El sábado 3, a las 16, Sosa Villada mantendrá además una conversación con Bartolomé Armentano, en un encuentro dedicado a sus procesos creativos, sus búsquedas estéticas y sus procedimientos narrativos.

Casi 100 autores y una programación que cruza literatura, arte y territorio

El eje “Hábitat” atraviesa una programación que busca ampliar la idea tradicional de festival literario. El Filba propone pensar los vínculos entre cuerpo y espacio, lengua y territorio, identidad individual y comunidad, además de las relaciones entre lo humano y lo no humano. Para hacerlo, la literatura se cruza con el arte, la música, el sonido, las caminatas y distintas experiencias participativas.

Entre los invitados internacionales estarán Uxue Alberdi, Lalo Barrubia, Isa Calderón, Mayte Gómez Molina, Lucía Lijtmaer, Sebastiano Mauri, Mafe Moscoso, Joca Reiners Terron, Verónica Stigger y Marie Vingtras, además de Carrère y Keegan.

La agenda argentina incluye también encuentros con figuras provenientes de distintas disciplinas. Lucrecia Martel tendrá una conversación con Mercedes Halfon el domingo 4 a las 16, a partir de la publicación de Un destino común, mientras que durante el festival habrá actividades con Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Leila Guerriero, Malena Pichot, Tamara Tenenbaum y muchos otros autores.

Una inauguración coral y cinco días para pensar el hábitat

El festival comenzará el miércoles 30 de septiembre a las 19 en el auditorio del Malba con “Una voz hecha de voces”, una inauguración coral dirigida por María Eugenia Pérez Tomas. Los participantes construirán un tejido textual y vocal alrededor de la pregunta “qué es habitar hoy”. La actividad será gratuita y las entradas se entregarán desde las 18 en el museo.

La programación continuará con talleres de escritura, poesía y escucha, recorridos literarios por las salas del Malba, lecturas performáticas, paneles y experiencias vinculadas con la naturaleza y el territorio. Entre las propuestas se encuentra “Un volcán nunca duerme”, una lectura performática en el Jardín Botánico basada en Krakatoa, de Verónica Stigger, donde la naturaleza adquiere un lugar central en el relato.

También habrá espacio para propuestas experimentales como “Pochi-Pochi”, una performance biodramática ideada por Vivi Tellas y Rita Pauls que combinará fotografías familiares, relatos, invitados y encuentros comunitarios. La actividad será el sábado 3 a las 15 en Azotea y tendrá entrada libre.

Literatura de noche: poesía, música y fiesta

Como en anteriores ediciones, el Filba extenderá su programación más allá de los horarios tradicionales. El jueves en Gloria Gráfica habrá una jam de escritura coordinada por Haidu Kowski y más tarde se realizará una experiencia mano a mano con la autora Elisa Carricajo alrededor de su libro Esto también es Tarot. El viernes 2 a las 22, Las Deudas será escenario de una noche de poesía con Lu Caamaño, Ramiro Coll, Jacqueline Golbert, Carlos Fontoura, Nadia Sandrone, Luciana Mellado, Paula Peyseré y Camilo Ballena, con Rita Pauls como presentadora.

El sábado 3, a las 20, el espacio La Paz Arriba recibirá “Leemos y bailamos”, una propuesta del club de lectura Escape a Plutón que combinará lecturas de Lalo Barrubia, una conversación entre Lucía Lijtmaer y Tamara Tenenbaum, música en vivo de Loli Molina y una feria de libros.

El cierre llegará el domingo 4 a las 20 en el Malba con una grabación en vivo del podcast Deforme Semanal Ideal Total, conducido por Lucía Lijtmaer e Isa Calderón, que abordará el tema del festival desde el humor y una mirada feminista.

Filba Internacional 2026

Fecha: del 30 de septiembre al 4 de octubre

Sedes: Malba, Facultad de Derecho de la UBA, Casa Victoria Ocampo, Jardín Botánico Carlos Thays, La Paz Arriba, Las Deudas, Gráfica Gloria y Azotea.

Entradas: la mayoría de las actividades son gratuitas y por orden de llegada. Las actividades aranceladas tendrán cupos limitados.

Talleres: inscripción desde el 7 de septiembre a través del sitio oficial del festival.



RB/fl