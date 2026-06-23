Secretos de Coleccionistas II: el Museo Decorativo y Be Cult reúnen a referentes del mercado del arte argentino

El próximo 25 de junio, el Museo Nacional de Arte Decorativo abrirá sus puertas para una nueva edición de “Secretos de Coleccionistas”, una propuesta impulsada por la revista especializada Be Cult que busca acercar al público las experiencias, reflexiones y estrategias de quienes construyen, preservan y difunden el patrimonio artístico desde el coleccionismo privado.

La actividad, de acceso libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala, se desarrollará a partir de las 17 horas y tendrá como eje central la relación entre coleccionismo, comunicación y mercado del arte, tres aspectos fundamentales para comprender el presente y el futuro del ecosistema artístico argentino.

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La iniciativa se consolida como un espacio de diálogo entre coleccionistas, gestores culturales, galeristas y especialistas que analizarán cómo fortalecer la presencia del arte argentino tanto dentro como fuera del país.

Uno de los principales temas de debate será el lugar que ocupa Argentina dentro del mercado global del arte. Aunque el país cuenta con una producción artística reconocida y una sólida tradición cultural, su participación en el circuito internacional sigue siendo limitada frente a las grandes potencias del sector.

Según los organizadores, el mercado mundial continúa concentrándose principalmente en Estados Unidos, China y el Reino Unido, que reúnen la mayor parte de las transacciones y las inversiones vinculadas al arte. Frente a este panorama, los especialistas analizarán cuáles son las herramientas necesarias para fortalecer el coleccionismo local y ampliar la proyección internacional de los artistas argentinos.

Entre los temas previstos figuran la adquisición de obras de artistas consagrados, el apoyo a nuevas generaciones de creadores, la construcción de legados patrimoniales y el rol de las plataformas digitales en la difusión del arte contemporáneo.

Quiénes participarán del encuentro

La mesa estará integrada por destacadas figuras del ámbito cultural y artístico argentino.

Uno de los invitados será Tulio Andreussi, economista, coleccionista, curador y actual presidente del Fondo Nacional de las Artes. Además, es fundador y director de la Casa Museo Magda Frank–José Fioravanti, espacio dedicado a preservar la obra de dos figuras fundamentales de la escultura argentina.

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También participará Andrés Buhar, empresario, músico y coleccionista, reconocido por impulsar proyectos destinados a revitalizar el microcentro porteño. Como fundador de ArtHaus, se convirtió en una de las figuras más activas en la promoción y financiamiento de iniciativas vinculadas al arte contemporáneo.

El encuentro contará además con la presencia de Guillermo González Taboada, publicista y coleccionista, creador de Art Democracy y de la feria privada APARTE, proyectos enfocados en acercar el arte a nuevos públicos.

La cuarta invitada será Mora Bacal, representante de la tercera generación de una de las familias más influyentes del arte contemporáneo argentino. Desde la dirección de Ruth Benzacar Galería de Arte, continúa una tradición iniciada en 1965 y que ha acompañado el desarrollo de numerosos artistas de proyección internacional.

El rol de las galerías y los legados culturales

Otro de los ejes centrales será el papel que desempeñan las galerías en la formación de nuevos coleccionistas y en la consolidación de carreras artísticas.

Los especialistas debatirán sobre la importancia de generar vínculos entre artistas, instituciones y compradores, así como la necesidad de construir políticas de largo plazo que favorezcan la circulación de obras y el fortalecimiento del mercado local.

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Asimismo, se abordará el valor de los legados artísticos, entendidos como herramientas fundamentales para preservar el patrimonio cultural y garantizar que colecciones privadas puedan transformarse en bienes de interés público para las futuras generaciones.

En un contexto marcado por la expansión de las plataformas digitales y las redes sociales, la comunicación ocupa un lugar cada vez más relevante dentro del mundo artístico.

Por ese motivo, el encuentro analizará cómo los nuevos formatos de difusión permiten acercar el arte a públicos más amplios y diversos, superando las barreras tradicionales de museos, galerías y ferias especializadas.

La conversación estará moderada por Claribel Terré Morell, periodista especializada en comunicación de arte y directora de la revista Be Cult, junto a Hugo Pontoriero, reconocido museólogo, curador e historiador del arte argentino.