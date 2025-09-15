La Isla de las Muñecas: el tétrico lugar que inspiró a Lady Gaga y Tim Burton

Entre los canales milenarios de Xochimilco se esconde la Isla de las Muñecas, un sitio envuelto en leyendas y supersticiones que ahora saltó al escenario global gracias a Lady Gaga y Tim Burton. El dúo creativo eligió este macabro rincón mexicano como localización para el videoclip de The Dead Dance, un himno bailable con estética gótica que homenajea al culto a los muertos y a una de las tradiciones más enigmáticas del país.

Cuerpos de plástico colgados en los árboles, cabezas rotas con ojos de vidrio y muñecas corroídas por el tiempo enmarcan las imágenes del video, rodado en junio y estrenado en septiembre. Allí, Lady Gaga se mimetiza con las figuras de este tétrico santuario construido por Julián Santana desde la década de 1950.

El agricultor transformó la isla en un lugar de culto tras encontrar el cuerpo de una joven ahogada y asegurar que su espíritu lo acechaba. Para alejarla, comenzó a colgar muñecas en los árboles, gesto que dio origen a un espacio único y hoy cargado de simbolismo.

En la producción aparece Agustinita, la muñeca favorita de Don Julián, que descansa en una pequeña trajinera a modo de altar. Según relata Juan Santana, sobrino nieto del creador y actual gestor del sitio junto a sus hermanos, esa figura incluso “baila” en una de las escenas del videoclip.

El rodaje se mantuvo en estricto secreto. “No sabíamos ni quién iba a venir, nos pidieron desalojar la isla y no nos dejaron estar presentes”, contó Juan. El equipo de Gaga y Burton llegó en 18 trajineras con cámaras, carpas y un despliegue logístico de más de 60 personas. Además de pagar por el uso del espacio, donaron nuevas muñecas y materiales para su preservación.

El estreno estuvo acompañado de un hecho inesperado, Lady Gaga canceló un concierto en Miami ese mismo día por problemas en sus cuerdas vocales. El episodio alimentó en redes sociales la idea de una “maldición de las muñecas de Xochimilco”, ya que en el clip la cantante manipula algunas de ellas.

Pese a las especulaciones, la repercusión fue positiva para la familia Santana, que hoy recibe más visitantes atraídos por la historia y el aura misteriosa del lugar. Fanáticos mexicanos y extranjeros viajan hasta Xochimilco para recrear escenas del video y grabar sus propias versiones en TikTok.

La Isla de las Muñecas, reconocida desde hace décadas como un atractivo turístico y cultural, encuentra así un nuevo impulso mediático. Su vínculo con el pop global y el cine gótico reaviva el interés por un sitio que combina miedo, arte popular y tradición.

