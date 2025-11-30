La percepción futura

Luigi Russolo se cansó de una vida en silencio, tal y como había sido el mundo antiguo. Esa estructura apagada, o en sordina, sería derrotada por el ruido que el siglo XIX impuso con sus máquinas. Porque, excepto temblores, huracanes y algunas que otras catástrofes naturales, la naturaleza es silenciosa y armónica.

En 1913, el músico y compositor italiano escribió El arte de los ruidos, que es el manifiesto de la música futurista. En ese texto, el compositor propone trabajar con el ruido, con sonidos que están por afuera del temperamento musical clásico. Russolo quiere componer el ruido y no producir “obras imitativas”: Aunque la característica del ruido sea la de remitirnos brutalmente a la vida, el arte de los ruidos no debe limitarse a una reproducción imitativa. Hallará su mayor facultad de emoción en el goce acústico en sí mismo, que la inspiración del artista sabrá extraer de los ruidos combinados. El músico futurista “debe ampliar y enriquecer cada vez más el campo de los sonidos”.

Russolo es considerado como uno de los primeros compositores de música experimental y ruidista de la historia por sus “conciertos de ruidos”. Inventó los intonarumori, instrumentos experimentales que inventó y diseñó para materializar los ruidos urbanos. La fuente que produce los sonidos permanece oculta, para que la percepción se concentre en las cualidades audibles. A nivel sonoro y conceptual se los considera un antecedente de los primeros sintetizadores electrónicos.