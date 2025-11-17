Las 8 películas fundamentales de Martín Scorsese

Martin Scorsese cumple 83 años este 17 de noviembre, y es un gran momento para estudiar sus títulos esenciales, las películas donde registró los temas que lo obsesionan: el mundo de la mafia, la vida en Nueva York y las complejas relaciones familiares entre personajes italoestadounidense marcados por su entorno cultural, su educación católica y sus inmensas ambiciones personales, sentimentales, profesionales y familiares.

Calles peligrosas (Mean Streets, 1973)

En este film, protagonizado por Robert De Niro y Harvey Keitel, dos de sus actores preferidos, Scorsese comienza a construir la historia sobre la que volverá una y otra vez a lo largo de toda su carrera, mostrando la durísima realidad que conoció en su infancia y adolescencia. La película empieza con una declaración que marca el tono, estableciendo los tres niveles (iglesia, calle, familia) en los que se moverán los personajes: “Los pecados no se redimen en la iglesia, se redimen en las calles, se redimen en las casas”.

El film cuenta la compleja relación entre Charlie (Keitel), un mafioso de ascendencia italiana que trata de ayudar a su amigo Johnny Boy (De Niro), un joven incontrolable que se niega a pagar las deudas que tiene y disfruta realizando actos irracionales, como volar buzones de correo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Putas”: el film argentino que irrumpe en la cartelera y pone el trabajo sexual en primer plano

Taxi Driver (1976)

Escrito por Paul Schrader y protagonizado por Robert De Niro, el film está ambientado en Nueva York tras el final de la guerra de Vietnam y cuenta la vida de Travis Bickle, un inestable exsoldado que empieza a trabajar como taxista nocturno. A medida que pasan los días, su soledad, alienación y paranoia se intensifican, haciendo que se obsesione con el uso de las armas y comience a planear un acto violento que le permita redimirse o, al menos, liberar la inmensa frustración que va acumulando día tras día (“Estoy muy deprimido, solo quiero salir y hacer algo. Tengo algunas malas ideas en la cabeza”), mientras fracasa su “relación” con Betsy (Cybill Shepherd), una mujer que trabaja en una campaña electoral, y se complica su vínculo con Iris (Jodie Foster), una niña de 12 años explotada sexualmente, cuyo proxeneta es Matthew “Sport” Higgins (Harvey Keitel).

Quentin Tarantino hizo un magistral análisis de la película, y sintetizó mejor que nadie la aterradora transformación que vive el protagonista: “Taxi Driver cuenta la historia de un hombre solitario, es uno de los tantos individuos sin nombre que existen en las grandes ciudades estadounidenses, hombres solitarios que viven vidas solitarias sin familia, amigos ni seres queridos. Al principio, casi se podría clasificar a Travis como un inocente descontento, pero parte del atractivo de la película reside en verlo perder lentamente esa inocencia, y lo que se vuelve a la vez aterrador y emocionante es ver que reemplaza esa inocencia perdida. Vemos lo fácil que le resulta a Travis, completamente solo, convertirse primero en un espíritu libre y luego en un chiflado”.

Robert De Niro y Jodi Foster juntos en Taxi Driver

Toro salvaje (Raging Bull, 1980)

Basada en el libro Raging Bull: My Story, la película, protagonizada por Robert De Niro, cuenta la historia de Jake LaMotta, un boxeador conocido por intimidar a sus rivales gracias a su capacidad para soportar enormes castigos físicos y devolver golpe por golpe. Joe Pesci interpreta a Joey, el hermano y mánager de LaMotta, y Cathy Moriarty a su esposa, dos de sus víctimas favoritas, a las que maltratará sin piedad y que lo terminarán abandonando.

En una de las escenas más recordadas de la película, el boxeador es arrestado y encerrado en una celda donde, tras golpear brutalmente la pared, empieza a llorar desconsoladamente diciendo “me trataron de animal. No soy un animal, no soy un animal. ¿Por qué me tratan así? No soy tan malo, no soy tan malo”, mostrando su compleja personalidad, esa mezcla volátil de inseguridad, furia y descontrol que le permitió triunfar en el ring, pero arruinará su vida personal, apartándolo de su esposa, sus hijos y su hermano.

En una entrevista para la revista GQ, Scorsese confesó: “A la gente no le caía bien, ¿por qué estábamos haciendo una película sobre este tipo? Pero persistimos, este hombre puede ser así, pero incluso así, tiene corazón, tiene alma”.

“El diablo viste a la moda 2”: publican el primer adelanto del regreso de Miranda Priestly a la gran pantalla

Buenos muchachos (Goodfellas, 1990)

Basada en el libro Wiseguy de Nicholas Pileggi, el film cuenta la historia de tres gánsteres encarnados por Ray Liotta, Robert De Niro y Joe Pesci, desnudando el funcionamiento real de la mafia, con personajes que usan la violencia, el miedo y la intimidación para conseguir lo que quieren, mostrándose capaces de asesinar incluso a su amigo muy cercano por una mínima ofensa, real o imaginaria.

El carismático protagonista Henry Hill (Liotta) reconoce al comienzo de la película: “Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gánster”. Así conoce al capo local “Paulie” Cicero (Paul Sorvino), y establece una compleja relación de negocios con Jimmy “El caballero” Conway (De Niro) y Tommy DeVito (Pesci), con quienes realiza infinidad de “trabajos”, mostrando su vida en diferentes niveles: sus mujeres, sus hijos, sus amantes y sus ocasionales asociados.

Scorsese rompe el mito sobre la lealtad entre mafiosos en una de las escenas más recordadas del film, donde Tommy se enoja por un comentario inofensivo de su “amigo” Henry y comienza a hostigarlo sin piedad (“¿Cómo que gracioso? ¿Te divierto? Deja ver si entiendo. ¿Soy gracioso cómo?, ¿como un payaso? ¿En qué soy gracioso? ¡¿Qué carajo tengo de gracioso?! ¡Dímelo!)”, haciendo que lo que parecía una broma se convierta en una situación potencialmente trágica, y remarcando que, aunque desde afuera se vean glamorosos, encantadores y carismáticos, los mafiosos son hombres violentos a los que le cuesta mucho contener sus impulsos más básicos, incluso cuando se encuentren rodeados de su círculo íntimo.

Tres de los personajes centrales de la película están basados en gánsteres reales: Jimmy Conway, Thomas DeSimone y Paul Vario.

La edad de la inocencia (The Age of Innocence, 1993)

Basada en la novela homónima escrita por Edith Wharton en 1920, el film está protagonizado por Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer y Winona Ryder, y muestra un completo cambio de tono en Scorsese, que registra la vida en la ciudad de Nueva York en la década de 1870, con personajes de clase alta completamente dominados por fuertes reglas sociales.

Newland Archer (Day-Lewis) es un sofisticado abogado que está prometido a May Welland (Ryder), pero se enamora de la condesa Ellen Olenska (Pfeiffer), que dejó Europa para escapar de su esposo. La película muestra la compleja interacción entre este trío de personajes que parecen incapaces de rebelarse ante lo que la sociedad de su época les impone.

Leonardo DiCaprio

Pandillas de Nueva York (Gangs of New York, 2002)

Scorsese volvió al siglo XIX con este film inspirado en el clásico libro The Gangs of New York (1928), de Herbert Asbury, que cuenta la historia de Amsterdam (Leonardo DiCaprio), un veinteañero que quiere vengar la muerte de su padre a manos de William “Bill, el carnicero” Cutting (Daniel Day-Lewis). La película retrata la Nueva York de la década de 1860, mostrando la protomafia que dominaba el barrio conocido como Five Points, construyendo así lo que puede considerarse la precuela definitiva de todos los films del director.

Invocaciones animales para humanos sensibles en Roma y Milán de la mano de Bienalsur

Los infiltrados (The Departed, 2006)

En este film, Scorsese vuelve a retratar las complejas relaciones entre hombres de fuerte personalidad que se mueven en un mundo dominado por la violencia, la ambición y la suspicacia, donde cualquier error puede costarles la vida. La historia transcurre en Boston, donde Frank Costello (Jack Nicholson) logra introducir a su protegido Colin Sullivan (Matt Damon) en la Policía Estatal de Massachusetts, mientras la policía coloca al agente encubierto Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) en su banda.

Cuando ambos infiltrados descubren lo que está ocurriendo, tratan de desenmascarar a su “enemigo”, lo que genera una presión que afecta especialmente a Costigan, quien, en más de una ocasión, parece a punto de quebrarse.

El personaje de Sullivan está basado en el agente corrupto del FBI John Connolly, y el personaje de Costello en el gánster James “Whitey” Bulger. En 2015, Scott Cooper dirigió Black Mass, un retrato sobre el ascenso y caída de este mafioso irlandés, magistralmente encarnado por Johnny Depp en uno de sus más papeles más aterradores.

Johnny Depp

El irlandés (The Irishman, 2019)

La película, basada en el libro biográfico I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt, cuenta la historia de Frank Sheeran (encarnado por Robert De Niro), un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que trabaja como matón y asesino para el mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci). El film retrata su evolución a lo largo de los años, hasta su decadencia final, y lo muestra como el hombre que, supuestamente, participó en la desaparición del líder camionero Jimmy Hoffa (Al Pacino). Gracias a su extensión (más de tres horas), la película logra captar la época “dorada” de la mafia, desnudando sus vínculos con la política y el sindicalismo.

Martín Scorsese y Robert De Niro

Dino: el proyecto eternamente postergado

Scorsese lleva varías décadas tratando de filmar la vida de Dean Martin, el actor, cantante y conductor que se hizo famoso primero por la dupla cómica que formó junto a Jerry Lewis, y luego por su participación en el “Rat Pack”, el legendario grupo liderado por Frank Sinatra que completaban el humorista Joey Bishop, el cantante Sammy Davis Jr. y el actor Peter Lawford, cuñado del presidente John Kennedy. Según los planes originales del director, Tom Hanks encarnaría a Martin, John Travolta a Sinatra y Jim Carrey a Lewis, sin embargo, nunca consiguió financiación para la película, aunque el guion ya está terminado.

ML