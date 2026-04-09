Las cinco recomendaciones culturales de la semana: techno, rock, piano, cine y teatro

Durango en Strummer

El próximo sábado 11 de abril toca Durango en Strummer (Godoy Cruz 1631, CABA) a las 21. Presentan el último show antes de la grabación de su disco.

La cita arranca temprano y se perfila como una de esas fechas para encontrarse, agitar y despedir esta etapa como se debe a la banda formada por Pablo González, Sergio Freites y Julián Tabachnik.

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Desde las 20 se suman Los Mullets y Los Cosmos, calentando la previa para una noche que viene cargada de música y energía compartida.

Klav en Deseo

Regresa Klav a Deseo (Av. Chorroarín 1040, CABA): un ciclo que conecta la escena internacional con el talento local. La primera edición del año fue el 13 de marzo junto a Tiga, dando inicio a una nueva temporada donde la pista funciona como experiencia colectiva a partir del diálogo entre referentes internacionales y artistas argentinos.

El próximo capítulo será el 10 de abril, con una fecha que reunirá a Ogazón y Ryan Elliott, junto a Sartoris y Momo Trosman. La noche recorrerá géneros como el house y el minimal en sus formas más hipnóticas y grooveadas, con una narrativa pensada para la pista de principio a fin.

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Con una trayectoria en constante expansión —que incluye presentaciones en espacios icónicos como Tresor, Rex Club, Lollapalooza Argentina, HÖR o Creamfields— y una fuerte impronta como gestor cultural y comunicador, Sartoris encarna una nueva generación de artistas que construyen escena desde múltiples frentes.

Además de KLAV, Deseo anunció varios hitos durante abril. El jueves 9 se presentará el dúo berlinés FJAAK junto a DJs Pareja, en una noche marcada por el pulso rave, el breakbeat y la energía cruda del techno contemporáneo.

El sábado 18 tendrá lugar una edición especial junto a Fabric London, en el marco de su South America Tour, con un line up integrado por Gene on Earth, Praslea y Sartoris, reforzando el posicionamiento internacional del club.

Por último, el 30 cerrará el mes una fecha orientada al UK garage, con Interplanetary Criminal, Chiri y Mar Monzón.

“Campera” escrita por Rocío Muñoz

Los viernes a las 21 en Planta Inclan (Inclán 2661, Parque Patricios, CABA) se presenta “Campera” escrita por Rocío Muñoz. Las localidades valen $17.000 y están disponibles en el teatro.

La obra gira en torno a Sofía, que siente una profunda depresión de departamento, vive con un perro que habla y cerca de un vecino que molesta. Cuando está a punto de saltar del balcón aparece Campera, su hermano muerto. Con su llegada la realidad se vuelve un bucle: recuerdos, interrupciones y la hora clavada en las tres. Lo no dicho toma cuerpo y la muerte se queda para charlar.

Noelia Sinkunas

El próximo jueves 9 de abril Noelia Sinkunas se presentará en vivo junto a Lito Vitale en La Biblioteca Café (Marcelo T. de Alvear 1155, CABA). Será en el ciclo que la pianista puso en marcha para presentar su quinto álbum de estudio, Las cuatro estaciones.

Este concierto especial significará el encuentro entre dos generaciones de la prolífica música argentina contemporánea. Lito Vitale, pianista, compositor, productor y realizador de infinidad de proyectos musicales, compartirá junto a Noelia Sinkunas la aventura de crear música espontáneamente.

Entre las colaboraciones destacadas, se encuentra la visita de Noelia Sinkunas al programa de TV "Anfitrión" (Televisión Pública), conducido por el propio Lito Vitale y en el que interpretaron "El errante", una composición de Sinkunas junto a Milagros Caliva, Cristian Basto y Alex Musatov.

“Yo quiero ser bataclana” de Manuel Romero

Cada mes, el Museo del Cine y Función Privada invitan a una personalidad destacada a explorar su catálogo en fílmico y elegir una obra para presentarla con total libertad. En esta edición recibirán a la actriz Muriel Santa Ana, quien seleccionó Yo quiero ser bataclana.

Niní Marshall junto a una compañera que está enamorada del apocado director musical, una vedette prepotente, un administrador gritón, pero de gran corazón y sus bataclanas compañeras forman parte de una Compañía de Revistas que pasa más tiempo en hoteles de segunda y viajando en trenes desvencijados que arriba de un escenario, y siempre con hambre atrasado. Su cuadro de La muerte del cisne forma parte de la Antología del Cine Nacional. En este film Niní Marshall lleva al máximo la capacidad histriónica de Catita.

Domingo 12 de abril a las 16 en el Museo del Cine (Caffarena 51, CABA), Función privada le da Carta blanca a Muriel Santa Ana con Yo quiero ser bataclana de Manuel Romero (1941).

RB/ML

