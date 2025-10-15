Margaret Atwood, autora de "El cuento de la criada", elogió a "Belén", la película de Dolores Fonzi seleccionada para los Oscar

Margaret Atwood celebró la selección de “Belén”, el film dirigido por Dolores Fonzi, para representar a Argentina en los próximos Premios Oscar. La reconocida escritora canadiense, autora de la célebre novela “El cuento de la criada”, compartió su entusiasmo y una profunda reflexión sobre los derechos de las mujeres.

“¡Felicitaciones a BELÉN, que ha sido elegida por la Academia de Cine de Argentina para representar al país en los Premios Oscar!”, escribió Atwood este martes en su cuenta de X (ex Twitter).

En su publicación, la autora también se refirió a la trama de la película y expresó su preocupación por la situación de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. “(Belén) cuenta la historia de una joven que fue al hospital porque estaba sufriendo una hemorragia, solo para que le dijeran que había tenido un aborto espontáneo; luego fue acusada y condenada por haber causado o tenido un aborto, y encarcelada. Tomó años impugnar y revertir esta condena falsa. ¿Un destino que se avecina para las mujeres en Estados Unidos?”, escribió la autora de The Handmaid’s Tale.

Dolores Fonzi respondió al reconocimiento de Atwood con un mensaje en Instagram. “Gracias, te amamos”, publicó la actriz y directora.

Atwood es considerada una referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres. Su obra más conocida, “El cuento de la criada”, narra una historia distópica sobre una teocracia totalitaria que se establece en Estados Unidos tras una crisis de fertilidad. Las pocas mujeres fértiles son convertidas en “criadas”, obligadas a concebir hijos para las clases dominantes. La novela, publicada en 1985, se convirtió en un símbolo contra la desigualdad y la opresión femenina.

El libro recobró notoriedad en 2017 con la adaptación televisiva “The Handmaid’s Tale”, la serie multipremiada protagonizada por Elisabeth Moss.

“Belén” está inspirada en el libro “Somos Belén”, de Ana Correa, con prólogo de la propia Atwood. La obra aborda el caso real de una joven tucumana que, en 2014, llegó a un hospital público con una hemorragia y fue acusada de haberse provocado un aborto. La joven fue condenada a prisión por “homicidio agravado por el vínculo”, aunque años más tarde su sentencia fue anulada.

"Belén" es la segunda película dirigida por Dolores Fonzi.

La historia se convirtió en un caso emblemático contra la criminalización del aborto y en un símbolo durante el debate por la legalización en Argentina, que culminó con la aprobación del aborto legal en 2020.

La película es la segunda dirección de Dolores Fonzi, tras su debut con “Blondi”. El guion fue escrito por Laura Paredes, y la protagonista es Camila Plaate. Fue producida por Amazon MGM Studios y K&S Films y llegará a Prime Video el 14 de noviembre.

Desde su estreno en septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, “Belén” ha sido aclamada por la crítica por su guion y las interpretaciones. Obtuvo el Premio del Público en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz y el Premio Internacional de Cine otorgado por la Asociación de Críticos Estadounidenses y Canadienses (CCA).

Además, la película fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir por una candidatura a los Premios Oscar 2026 y a los Premios Goya en España.

