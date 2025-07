Rusia condena en rebeldía a 14 años de prisión al escritor exiliado Boris Akunin

El famoso escritor ruso Boris Akunin, crítico de Vladimir Putin y en el exilio hace más de una década, fue condenado este lunes 14 de julio en rebeldía a 14 años de cárcel por apología del "terrorismo", informó Ria Novosti.

El autor, conocido por sus novelas históricas, ya integraba la lista de "terroristas y extremistas" y era considerado "agente extranjero" por su oposición al Kremlin y a la ofensiva militar en Ucrania.

Esta vez se lo juzgó por una publicación que hizo en 2014 en el servicio de mensajería Telegram, donde se pronunciaba "a favor de la revolución" en Rusia, según el portal independiente Mediazona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También fue declarado culpable de "contribuir a actividades terroristas" y de "incumplir sus obligaciones de información como agente extranjero".

En su página de Facebook, Akunin, cuyo verdadero nombre es Grigori Tchkhartichvili, se burló de la sentencia, que incluye la prohibición de acceso a Internet. Además prometió que su próxima publicación en las redes sociales sería "en 2043" o "quizá un poco antes, justo después de que Putin sea elegido para un séptimo mandato".

En tono irónico, dijo que volvería "en plena forma, a los 87 años, completamente reeducado".

Akunin, de 69 años, es uno de los escritores más populares de Rusia pese a vivir en el exilio, según un sondeo publicado el sábado por el diario Vedomosti. El autor abandonó el país después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea en 2014.

La lista rusa de "agentes extranjeros" -etiqueta que suele darse a los opositores- incluye actualmente a unas 1.000 personas.

De esos 14 años, los primeros cuatro años de pena deberá cumplirlos en una cárcel y el resto en una prisión de máxima seguridad. Además, el tribunal le impuso una multa de 400.000 rublos (poco más de 5.000 dólares).

"No reconozco su tribunal"



"No reconozco su tribunal. Yo no he facultado a ningún abogado para que me represente ante ese llamado juicio. Yo no participo de ninguna manera en esa farsa", detalló el escritor en sus redes sociales. De todos modos, hubo un abogado que lo representó que pidió la absolución.

La larga lista de los enemigos de Vladimir Putin que murieron en situaciones confusas



El escritor saltó a la fama con una serie de novelas ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, cuyo protagonista es Erast Fandorin, un singular detective que se convirtió en un personaje entrañable para los lectores.

*Con información de AFP