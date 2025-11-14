Lorenzo, cuyo nombre gaélico era Lorcán Ua Tuathail, nació alrededor de 1128 en el condado de Kildare, Irlanda, en el seno de la nobleza. Siendo joven, fue entregado como rehén al Rey de Leinster, Dermot Mac Murrogh, quien lo trató con gran crueldad. Este sufrimiento temprano reforzó su piedad y su deseo de entrar en la vida religiosa.

Tras su liberación, ingresó en el monasterio de los Canónigos Regulares de Glendalough, una antigua sede monástica. Su vida de ferviente oración, obediencia y aplicación a los estudios lo llevó a ser elegido abad con tan solo 25 años, tras la muerte de su superior.

Woody Allen y el auge del cine como estrategia turística

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En 1162, fue elegido Arzobispo de Dublín. Su primera gran tarea fue la reforma del clero y la vida eclesiástica, que se habían relajado, albergando a los canónigos regulares agustinos en la Catedral de la Santísima Trinidad (Christ Church). Lorenzo fue el primero en vestir el hábito.

Durante la invasión normanda de Irlanda en 1170, el Arzobispo Lorenzo se convirtió en el principal negociador y protector de su pueblo. Se le atribuye haber salvado innumerables vidas en Dublín y fue una voz incansable por la paz. Su caridad por los pobres era legendaria: alimentaba a un centenar de ellos en su propia casa diariamente.

Su celo reformador y su lealtad al Papa lo llevaron a conflictos con el rey Enrique II de Inglaterra, quien lo vio como un obstáculo para el control inglés sobre la Iglesia irlandesa. Lorenzo viajó a Roma en 1179 para el Tercer Concilio de Letrán, regresando como legado papal para toda Irlanda.

“El diablo viste a la moda 2”: publican el primer adelanto del regreso de Miranda Priestly a la gran pantalla

En una de sus últimas misiones de paz para el rey irlandés Rory O'Connor, fue exiliado por Enrique II. En el camino, cayó gravemente enfermo en la Abadía Agustina de Eu, en Normandía. Allí murió el 14 de noviembre de 1180, perdonando a sus enemigos.

Milagros, Devoción y Legado de San Lorenzo O'Toole

El celo de San Lorenzo por su rebaño era tan grande que, poco antes de morir, exclamó: "¡Ay, pueblo mío alocado y revoltoso\! ¿Qué harás ahora? ¿Quién va a mirar por ti en tus infortunios?". Estas palabras reflejan su profundo amor pastoral y su preocupación por la paz.

San Lorenzo O'Toole fue canonizado por el Papa Honorio III en 1225 y es el santo patrón de la Arquidiócesis de Dublín. A lo largo de los siglos, se le han atribuido curaciones milagrosas y su cuerpo incorrupto en Eu fue objeto de gran veneración, aunque su corazón fue robado de Christ Church Cathedral en 2012.

El sol, las piedras, Palestina y grandes bellezas que se apagan: las propuestas de Bienalsur en Roma como llamado de emergencia

Su ejemplo de vida es un faro de la iglesia reformada, de la caridad intrépida en la guerra y de la firmeza en la fe ante la persecución política. Es un modelo para los líderes de la iglesia que deben actuar como pacificadores en la sociedad.

La oración que se recita en su honor a menudo pide su intercesión por la paz: "Oh Dios, pastor de los fieles, que hiciste de San Lorenzo un modelo de celo por la casa de Dios y de caridad hacia los pobres; concédenos, por su intercesión, servirte con perseverancia y buscar siempre la paz y la justicia. Por Cristo Nuestro Señor. Amén."

El 14 de noviembre, el santoral católico también recuerda a otros mártires franciscanos, como San Nicolás Tavelic y sus compañeros, martirizados en Jerusalén. En esta semana, también se honra a San Diego de Alcalá, Santa Gertrudis y San Alberto Magno.