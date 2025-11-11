El 11 de noviembre, el santoral católico celebra a San Martín de Tours, una de las figuras más importantes y veneradas de la cristiandad occidental.

Nacido alrededor del año 316 d.C. en Panonia (actual Hungría), era hijo de un tribuno militar pagano y, a pesar de su inclinación al cristianismo desde la infancia, fue obligado a servir en la caballería del ejército romano, siguiendo la profesión de su padre. Este período, sin embargo, sería el escenario de su acto de caridad más famoso.

Noche de los Museos: las mejores fotos de otra cita cultural multitudinaria

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vida, milagros y legado espiritual de San Martín de Tours

El momento decisivo de su vida militar ocurrió cerca de la ciudad de Amiens. Un día de invierno, Martín se encontró con un mendigo sin ropa, tiritando de frío. El joven soldado, movido por la compasión, tomó su espada y cortó por la mitad su gruesa capa militar de lana para compartirla con el indigente, ya que la otra mitad pertenecía al ejército romano.

Esa noche, Martín tuvo una visión: Jesús se le apareció vestido con la mitad de la capa que había entregado. Cristo le dijo a sus ángeles: "Martín, que todavía es solo un catecúmeno, me vistió con esta túnica". Este sueño reforzó su fe y lo llevó a ser bautizado a los 18 años, iniciando su camino para dejar la vida militar.

Como obispo de Tours, San Martín se negó a adoptar la vida lujosa que llevaban muchos prelados de la época, prefiriendo vivir en un humilde monasterio en las afueras. Su biógrafo, Sulpicio Severo, atestiguó varios milagros, incluyendo curaciones, exorcismos e incluso la resurrección de un hombre que había muerto, cimentando su fama como santo.

Feriado del Día de la Soberanía: con precios desde los $22 mil, quedan pasajes de tren para el fin de semana largo

Martín fue un evangelizador infatigable de Galia, viajando por el campo para derribar templos paganos y establecer iglesias cristianas, a menudo construidas sobre las ruinas de los antiguos santuarios. Fundó Ligugé, considerado uno de los primeros monasterios conocidos en Europa, promoviendo una vida monástica de oración y trabajo.

La devoción actual hacia San Martín de Tours es vasta, extendiéndose por todo el continente europeo (siendo Patrono de Francia) y las Américas. Es invocado como patrono contra la pobreza, la miseria y el alcoholismo, y también por soldados, tejedores, vinicultores y posaderos. Su fiesta, el 11 de noviembre, es un día que invita a la reflexión sobre la caridad incondicional hacia los más necesitados.

Una de las oraciones tradicionales que se le dirige a menudo pide auxilio en momentos de escasez: "Glorioso San Martín, tú que obraste milagros y prodigios y que con alegría y bondad ganaste los corazones de todos, dame tu mano y ayúdame a salir de toda carencia y escasez que hoy me aflige".

Johnny Depp llega a la Argentina para presentar su nueva película sobre Modigliani

En la Ciudad de Buenos Aires existe una importante Parroquia dedicada a él, la Parroquia San Martín de Tours, ubicada en el barrio de Recoleta (calle San Martín de Tours 2949), cuya piedra fundamental fue bendecida un 11 de noviembre. San Martín de Tours es también el Patrono Jurado de la Ciudad de Buenos Aires desde 1580, conservando la parroquia una reliquia suya.

Otros santos recordados en esta fecha son Santa Marina de Omura y San Mercurio. Esta semana el santoral católico también destaca a San Josafat (12 de noviembre), San Estanislao de Kostka (13 de noviembre) y San Lorenzo O'Toole (14 de noviembre), ejemplos de la diversidad de vocaciones a la santidad.