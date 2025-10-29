Hoy, 29 de octubre, el santoral católico honra la memoria de San Narciso de Jerusalén. Fue un hombre de una piedad excepcional y una disciplina rigurosa, cuya vida abarcó un periodo crucial en la historia temprana del cristianismo. Su liderazgo como obispo de Jerusalén dejó una huella indeleble en la comunidad cristiana.

La vida de San Narciso estuvo marcada por una profunda dedicación a la fe. Nació probablemente alrededor del año 99 d.C. y fue nombrado obispo de Jerusalén en una edad muy avanzada, a los 80 años. A pesar de su edad, mostró una energía y un celo extraordinarios en la defensa de la ortodoxia cristiana.

Uno de los episodios más conocidos de su vida es el milagro del aceite. Se cuenta que durante una Vigilia Pascual, cuando faltó el aceite para las lámparas, San Narciso ordenó que se llenaran las lámparas con agua. Tras su oración, el agua se transformó milagrosamente en aceite, permitiendo que la celebración continuara.

San Narciso también enfrentó calumnias y persecuciones. Se retiró de Jerusalén durante un tiempo, buscando la soledad y la oración en el desierto, pero finalmente regresó a su sede episcopal. Su regreso fue aclamado por los fieles, quienes reconocieron su inocencia y su santidad.

Su liderazgo fue fundamental en la controversia sobre la fecha de la Pascua, defendiendo la tradición apostólica y la unidad de la Iglesia. A pesar de las dificultades, siempre mantuvo una postura firme en la defensa de la verdad y la fe cristiana.

La devoción a San Narciso ha persistido a lo largo de los siglos. Es recordado como un modelo de perseverancia en la fe, de humildad ante la adversidad y de milagrosa providencia divina. Se le invoca en momentos de dificultad y para pedir fortaleza espiritual.

Otros santos de la semana

Además de San Narciso, el santoral católico de esta semana conmemora a figuras como San Judas Tadeo (28 de octubre), San Simón Apóstol (28 de octubre) y San Alfonso Rodríguez (30 de octubre), todos ellos ejemplos de fe y dedicación.