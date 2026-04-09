Este 9 de abril, el santoral católico celebra la memoria de Santa Casilda de Toledo, una joven de linaje real moro en la España del siglo XI. Hija de un emir, Casilda se conmovió por el sufrimiento de los prisioneros cristianos en las mazmorras de su padre, a quienes visitaba en secreto para llevarles alimento y consuelo, desafiando las leyes y las expectativas de su corte.

Santa Casilda de Toledo y el prodigio de la caridad florecida

La vida de Casilda dio un giro milagroso cuando fue sorprendida por su padre mientras llevaba pan oculto en su falda para los cautivos. Al ser obligada a mostrar qué escondía, el pan se transformó súbitamente en un ramo de rosas frescas, un prodigio que dejó atónito al emir. Este evento marcó el inicio de su camino espiritual hacia el bautismo y la vida eremítica.

Fuentes destacan que, tras enfermar gravemente, Casilda viajó a las aguas curativas de San Vicente en Briviesca, donde recuperó la salud de forma prodigiosa. Agradecida, decidió bautizarse y vivir el resto de sus días en una celda solitaria dedicada a la oración. Se le atribuyen numerosos milagros de sanación, especialmente en favor de mujeres que padecían hemorragias o infertilidad.

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Incluso en la soledad de su retiro, su fama de santidad atrajo a muchos que buscaban su consejo espiritual. Las crónicas resaltan su dulzura y su capacidad para mediar en conflictos, viendo en ella un puente entre culturas y religiones. Su muerte, ocurrida hacia el año 1075, fue sentida por cristianos y musulmanes por igual, quienes respetaban su profunda integridad y bondad.

La devoción actual hacia Santa Casilda se mantiene viva principalmente en la región de Burgos, donde se encuentra su santuario. Es considerada la patrona de las causas difíciles relacionadas con la salud femenina y un símbolo de la caridad que no conoce fronteras. Los fieles acuden a ella buscando la paz interior y la valentía para realizar obras de misericordia en entornos hostiles.

La oración dedicada a esta santa princesa resalta la transformación del corazón: "Oh Dios, que hiciste florecer la caridad en Santa Casilda de manera milagrosa, concédenos por su intercesión que nuestras obras de amor se conviertan en flores de santidad ante tu presencia". Es una plegaria que invita a la generosidad silenciosa y al desapego de las riquezas mundanas.

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En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Máximo de Alejandría y a Santa María de Cleofás. Durante esta semana, la Iglesia honra además a San Estanislao y a San Juan Bautista de la Salle. Estas vidas, marcadas por la entrega y el testimonio público, ofrecen a los creyentes ejemplos de cómo vivir el Evangelio con radicalidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden encontrar un espacio de recogimiento en la Parroquia Nuestra Señora de las Victorias (Paraguay 2525), donde se venera la herencia de los santos de la península ibérica. Asimismo, en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro (Juncal 876), se suelen elevar plegarias por la salud de las mujeres, bajo la inspiración de Casilda.