Se entregó el Premio Arthaus 2026 Artes Visuales en la Categoría Instalación

El jurado integrado por Andrés Buhar, Andrés Duprat, Carlos Gutiérrez, Mariana Marchesi y Leila Tshopp anunció el proyecto ganador de la cuarta edición del Premio Arthaus de Artes Visuales en la categoría Instalación.

El premio fue otorgado a Javier Soria Vázquez por su proyecto Columen, quien recibirá un único premio de $6.500.000 destinado a la producción de la obra.

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Javier Soria Vazquez es artista visual, curador y gestor cultural nacido en Cafayate, Salta. Vive en Tucumán. Su práctica se sitúa en la intersección entre los imaginarios, las convenciones y los sistemas del arte contemporáneo. A través de instalaciones, intervenciones, performances y registros, su trabajo explora los vínculos entre los objetos, el cuerpo, la práctica y el contexto, indagando en las dimensiones simbólicas de la materialidad y la experiencia.

Entre sus reconocimientos más recientes se destacan el 1° Premio Mejor Obra (Categoría Espacio no disciplinario) en el 112° Salón Nacional de Artes Visuales (2025), el 2° Premio del 51° Salón Tucumán de Artes Visuales para el Ámbito Nacional (2024) y el Gran Premio de Honor del Salón de Artes Visuales de la Provincia de Salta (2021).

El jurado otorgó además dos menciones a los siguientes proyectos:

-Demasiado pobres para ir a Marte, de Fede Gloriani

-Cocolle, el color del sur, de Lucila Gradín

Sobre el proyecto Columen

La propuesta toma como punto de partida la historia del Museo Nacional de Bellas Artes, entendida no solo como el recorrido de una institución cultural, sino como la construcción de un patrimonio colectivo y de una mirada pública sobre el arte en Argentina.

Parte de la historia del arte contemporáneo se despliega en W-galería gracias a la Colección Helft



La instalación plantea una experiencia que no responde a un recorrido lineal ni a una lectura unívoca, sino a una serie de desplazamientos sensibles que evocan las tensiones, continuidades y transformaciones de nuestra historia cultural. En ese marco, el proyecto propone pensar al museo como un espacio de memoria, investigación y encuentro, donde las obras del pasado dialogan con el presente y se proyectan hacia el futuro.

A partir de esta perspectiva, Columen abre una serie de interrogantes: ¿Qué y quiénes sostienen al arte? ¿Cómo se sostienen las instituciones? ¿Qué fuerzas hacen posible la persistencia de la práctica artística? ¿Cómo se construye nuestra historia cultural y qué lugar ocupan nuestras obras en ese entramado?

Inauguración

La obra será presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre de 2026.



