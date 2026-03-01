Sin dudas, no hay futuro

Dubito ergo cogito, cogito ergo sum es de las fórmulas más citadas y peor interpretadas de la filosofía. Porque arranca con Dubito, la duda, más un método del pensar, el hacerse preguntas, dudar y movilizar ideas, que la explicación de la existencia misma, ese eterno y vital interrogante. Así la entienden en Dubito que dispara preguntas urgentes a reflexionar con el corazón mirando al Sur. ¿Cómo y desde dónde se piensan los problemas actuales?, y ¿qué dudas y qué certezas nos impulsan?, algunas de las cuestiones que se sembrarán durante una jornada en el C Art Media el próximo jueves 5 de marzo.

Con inscripción previa y acceso gratuito, especialistas de diversas ramas del saber y el hacer surfean las nuevas olas sobre la realidad IA, el aparente desorden mundial, las incertidumbres en los contemporáneos mapeos científicos y artísticos y las recientes estrategias de los feminismos. “La idea es pensar el futuro que tenemos por delante, pero pensarlo desde acá”, redondea Gabriela Adamo, una de las integrantes del consejo asesor del primer Dubito.

“Pensarlo desde un lugar de enunciación, para usar el término de la crítica literaria, que sea nuestro. Siempre las ideas, las fantasías y las imaginaciones del futuro vienen desde los centros políticos y de poder económico. Y pensamos que muchísima gente piensa desde las periferias, viviendo otras realidades, en nuestros propios centros. Creo que podemos imaginar un futuro quizá mejor, distinto, más creativo, más cooperativo, más esperanzador, que tal vez el que nos viene de otros lados”, subraya la gestora cultural y traductora, de vasta experiencia al frente de la Feria del Libro y Filba. Hoy coordinando las jornadas profesionales de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, Adamo adelanta las propuestas con la entrevista a Adrián Paenza y las seis charlas con Ezequiel Gatto, Carla Lois, Carlos Regazzoni, Rita Segato, Walter Sosa Escudero y Juan Tokatlian.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“¿Qué significa pensar en la era de la Inteligencia Artificial?” es el primer encuentro de la tarde a cargo de Carlos Regazzoni. Doctor en medicina, especializado en bioética y gestión en salud, sostiene que “para la Argentina, buscar el camino correcto en este nuevo futuro que se abre frente a nosotros, es condición de su soberanía y de su identidad. No podemos renunciar a pensar libremente y a tomar decisiones de nosotros mismos. Vivimos un momento fascinante, donde la inteligencia artificial nos enfrenta un desafío filosófico y político de dimensiones inimaginables. Cualquier respuesta que no sea la rendición incondicional, deberá emerger primero de una profunda reflexión”, señala quien fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados durante la primera parte de la presidencia de Macri. Y adelanta algunos problemas que discutirá en la apertura de las charlas, “el aspecto de las herramientas tecnológicas en gestión pública puede que sea la reforma más urgente de todas. El problema es aquí las dificultades de implementación debido a la falta de capacitación. Hoy no existe en ningún aspecto, menos con formación democrática, y su incorporación en proceso judiciales y demás, ocurre de una forma que traerá consecuencias negativas”, subraya.

¿Qué periferia? ¿Qué centro? En el consejo asesor de Dubito, además de Gabriela Adamo, está integrado por el editor Carlos Díaz; el gestor cultural Enrique Avogadro; y el doctor en ciencias biológicas y divulgador científico Diego Golombek. Patrocinado por ONGs, universidades, editoriales y fundaciones, entre ellas Open Society Foundations-Ideas Workshop y Ediciones Godot, Adamo se entusiasma con la posibilidad de reunir voluntades cara a cara: “Es muy interesante que sea un programa corto y vamos a tener la oportunidad de escuchar a mentes privilegiadas de manera presencial. Le importa a los organizadores y nos importa al consejo. Hoy, sin duda, lo que nos ofrece el mundo digital es maravilloso, y permite muchísimas cosas que antes no se podían hacer, pero seguir encontrándonos es lo humano. Por eso este formato de las charlas cortas, una después de la otra, y luego, el espacio para vernos, para conversar, para intercambiar la opinión en caliente, ahí mismo”, se entusiasma con losmomentos especialmente reservados para debatir con los concurrentes. Habrá también DJ en vivo, una librería y una cafetería en el combo de un jueves atípico de marzo que pondrá en duda mandatos, conceptos y prejuicios. Como la misma bajada de Dubito, que denuncia “el futuro desde la periferia”.

“Periferia es una palabra muy complicada. Yo te diría que ni siquiera sé si estoy ciento por ciento de acuerdo con que usemos esa palabra”, agita el ágora Gabriela Adamo. Y anticipa que se imprimirán las impresiones de la fecha con el objeto de difundir entre políticos y formadores de opinión ideas como éstas, “El mundo se ve desde un supuesto centro que es Europa y Estados Unidos. Y siempre aparece el anhelo de la periferia por llegar a un centro. No comparto para nada. Yo creo que si bien esa estructura tiene su peso real en cuanto a los poderes del mundo, también hay otra estructura al mismo tiempo en la cual conviven un montón de territorios. Por eso las charlas de Carla Lois y de Rita Segato me interesan tanto, porque creo que van a ir un poco por ese lado. Hoy es cada vez más difícil saber qué es centro y qué es periferia”, batiendo las alas de la mariposa de riquezas en San Pablo y pobrezas en Nueva York.

Patear el tablero. Para quienes piensan que el futuro llegó hace rato, otra relamida frase filosófica también a destiempo, Dubito intenta imaginar otros campos de fuerza del mañana desde los costados, en los márgenes de Nuevo Orden, quizá en las escrituras latinoamericanas que visionan post-humanismos, “que no dejan de ser una realidad y una posibilidad humana”, aclara Carlos Regazzoni, o en los artistas desacatados que nos recuerdan que el lenguaje, hoy formateado algoritmo, siempre intenta organizar la realidad.

Quizá todas las cosas ya fueron pensadas y dichas, pero como nadie duda al no escuchar, hay que repensarlas unidos y discutirlas de nuevo. Porque en estos márgenes se nos plantean otras exigencias, se nos brindan otras posibilidades. Con el mapa patas para arriba.