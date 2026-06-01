Una obra que formó parte de la Biennale di Venezia arriba a Santa Fe

Con la presencia Mónica Heller, el próximo sábado 6 de junio a las 20 se inaugurará en el Centro Experimental del Color de Santa Fe la muestra "El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen", una versión extendida de la videoinstalación de animación 3D que la artista exhibió en el Pabellón Argentino de la 59ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia.

La adaptación curatorial es de Violeta Mansilla, y reúne 12 módulos audiovisuales independientes que combinan proyecciones, pantallas LED de distintos formatos, iluminación ambiental y una banda sonora original, todo dentro de un sistema de sonido envolvente. La versión santafesina incorpora además trabajos realizados con posterioridad a la Bienal, que amplían el universo de personajes y acciones que Heller construyó para Venecia.

Il Piccone Parlante - Animación 3D monocanal

La pieza central del sistema es una "coreografía insistente", como la describe el texto curatorial, que rechaza la unidad narrativa y trabaja con la repetición como procedimiento. En eso conviven dos tradiciones formalmente distantes pero conceptualmente cercanas: la recurrencia neurótica del formato .gif y el uso de la repetición que distintas vanguardias del siglo XX emplearon como dispositivo de emancipación perceptiva.

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“A través de este despliegue de videos nos sumergimos en un paisaje sensorial donde el absurdo es una coreografía ejecutada por criaturas que danzan sobre los escombros de la civilización, bajo la lógica del loop fallido y esa repetición torcida que es nuestra forma de habitar el tiempo. Estos protagonistas —seres antropomorfos, animales antropomorfizados y objetos que cobran vida— surgen de una ingeniería de explotación poética sobre materiales apropiados de internet y bibliotecas de libre acceso para devolverles una vida inquietante y fragmentaria”, detalla el texto curatorial.

Mortadela (Naturaleza Muerta) - Animación 3D monocanal

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En la presentación original del Arsenale veneciano, la instalación incluyó también la novela gráfica experimental "Sed de Éxito", una narrativa derivada de los mismos personajes de los videos, realizada en formato extra grande por el colectivo Geometría Pueblo Nuevo (GPN) integrado por los artistas Ariel Cusnir, Paula Castro, María Guerrieri, Mariana López, Constanza Giuliani, Marcelo Galindo, Clara Esborraz, Cotelito y Mónica Heller, con textos de Pablo Katchadjian y Bárbara Wapnarsky. Una selección de esos dibujos originales acompaña ahora la muestra en Santa Fe, funcionando como obra autónoma dentro de la propuesta colectiva.

El proyecto llegó al CEC a través de una serie de encuentros entre la institución, Mansilla y el equipo técnico de ACC Tecnología para Eventos, que hizo posible montar una obra de esta escala y complejidad en un espacio público municipal. El Centro Experimental del Color, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, funciona como plataforma de experimentación artística y como punto de contacto entre la escena local y las producciones nacionales e internacionales del campo contemporáneo.

RB/ML

