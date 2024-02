Director de la escudería de Fórmula 1 Red Bull desde hace casi 20 años, el británico Christian Horner es el principal artífice de los éxitos del equipo austríaco, dominador hegemónico de la disciplina, pero su futuro en el 'paddock' corre peligro tras ser acusado de "comportamiento inapropiado" hacia una persona que trabaja a sus órdenes. En ese sentido, le habría enviado mensajes "sexuales" a una empleada, a la cual le habría ofrecido una larga suma de dinero para evitar que el caso salga a la luz.

Desde el 5 de febrero, el "Team Principal" histórico del equipo, conocido también por su relación con la ex Spice Girl Geri Halliwell, está inmerso en una tormenta después de las revelaciones en la prensa sobre la investigación interna en curso, una información confirmada por Red Bull en un comunicado. La escudería no dio más detalles sobre los hechos que se le reprochan a Horner.

Fórmula 1: Red Bull investiga al jefe del equipo y esposo de una Spice Girl, acusado de "comportamiento inapropiado"

Según publicó el periódico neerlandés De Telegraaf en dicha fecha, una trabajadora presentó en diciembre de 2023 acusaciones de conducta inapropiada contra Horner en la sede del grupo en Austria, entregando material probatorio a un abogado externo encargado del caso. A pesar de que el británico negó todas las acusaciones, un nuevo informe del medio neerlandés indicó que Horner “habría enviado mensajes sexualmente sugerentes” a la mujer durante un tiempo considerable.

Sumado a esto, el reportero a cargo del artículo, Erik Van Haren, afirmó que la denunciante, cuya identidad conoce, recibió una oferta de 760 mil euros por parte del entorno de Horner en un intento por silenciar el caso y evitar que se divulgara más información al respecto.

En medio de la controversia, Horner no fue suspendido y continúa en su puesto, apoyado por el principal accionista mayoritario, el tailandés Chalerm Yoovidhya, quien posee el 51% de Red Bull. En ese sentido, el británico expresó su intención de continuar en su cargo, destacando su lealtad hacia el equipo y la contención recibida tanto interna como externamente.

El jefe de equipo de los "energéticos" se reunió el viernes 9 de febrero con la cúpula de Red Bull en Milton Keynes para tratar su futuro y declaró ante un "abogado especializado exterior" a la compañía. La agencia británica Press Association y la BBC informaron que Red Bull aún no tomó una decisión respecto a Horner, luego de ocho horas de audición.

Sin embargo, el ingeniero aseguró estar "bien, como de costumbre". "Estoy centrado en la temporada que tenemos por delante y, obviamente, estoy deseando ver los coches en pista la semana que viene en Baréin", sostuvo en la primera entrevista tras salir a la luz este caso. "He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio", agregó en una entrevista a TalkSPORT recogida por Europa Press.

Según los leales a Horner, él es víctima de una lucha interna dentro de la familia Red Bull en general. Aseguran que las acusaciones son difamaciones destinadas a desbancarlo del poder, en un intento de arrebatarle el control a Salzburgo, sede de la compañía de bebidas que presta su nombre al equipo de F1.

En medio de la investigación a Christian Horner, Red Bull presentó su nuevo monoplaza

Durante la presentación del nuevo coche del campeón mundial Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, Horner reiteró su negativa a las acusaciones. "Es evidente que hay una investigación con la que colaboro plenamente. Pero todo eso se desarrolla en un segundo plano mientras nos preparamos para la temporada que tenemos por delante", señaló ante la pregunta sobre cuál era el ánimo del equipo actualmente. En el evento, le había solicitado a la prensa internacional no hacer preguntas relativas a la investigación.

Verstappen fue preguntado también por la situación de Horner y tiró la pelota afuera, asegurando estar "muy concentrado en el trabajo para estar preparado" en la defensa de su título. "Mi vida no gira solo alrededor de la Fórmula 1, prefiero no pensar mucho en ella fuera de las entrenamientos programados", aseguró.

En lo que respecta al campeonato que esta por comenzar, la escudería austríaca, que intenta despegarse del caso mediático, presentó el RB20, su nuevo coche para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

“Este es un año trascendental en la historia del equipo. Durante los últimos 20 años, Red Bull ha logrado cambiar el panorama de la Fórmula 1 y lo ha logrado con su determinación de hacer las cosas de manera diferente, con su compromiso de jugar duro y correr aún más duro y con su total concentración en competir por los grandes premios del deporte”, comentó Horner, quien es el director ejecutivo del Oracle Red Bull Racing.

El año pasado, Red Bull fue el grandísimo dominador de la temporada de la Fórmula 1, ganando 21 de los 22 Grandes Premios del programa. La nueva temporada de la Fórmula 1 comienza el fin de semana del 1 al 3 de marzo en Baréin.

