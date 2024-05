Con una delantera letal, Racing apabulló a Tigre y sigue subiendo

Si el partido de anoche hubiera venido con un cuestionario para responder a la salida, dos preguntas se tornaban inevitables. La primera: ¿Racing es la máquina que se vio en el Monumental de Victoria? La segunda: ¿Tigre es este desastre en cada una de las presentaciones? Las dos respuestas podrían orientarse por un sí, lo que implica una esperanza para los hinchas del visitante y un problemón para los locales, que se fueron con insultos y cantitos contra todos: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Tampoco es que Racing sea una máquina en todos los partidos, pero anoche sí lo fue: apabulló a Tigre desde temprano, y en el segundo tiempo, incluso con el resultado 3-0 a su favor, siguió avanzando, como si nada lo conformara. No hay una sola explicación, sino varias: la potencia de Salas –definición exquisita en el tercero–; la efectividad de Maravilla Martínez (una locura: 19 goles en 20 partidos); las subidas y apariciones de Rojas y Martirena, que se encontró con una seguidilla de goles, son las principales. Anoche la defensa no sufrió, pero porque Tigre no logró nunca concretar las situaciones que tuvo.

Van apenas tres fechas de la Liga Profesional y por supuesto que todo análisis es prematuro, pero el plantel que tiene Gustavo Costas invita a ilusionarse: sobre todo porque en este tipo de formato por lo general se impone el mejor, a diferencia de la Copa de la Liga, en la que el azar y las malas tardes o noches te pueden dejar sin nada, como justamente le ocurrió a Racing, que terminó quinto en su zona y ni siquiera entró al playoff. Habrá que esperar. Aunque con esta goleada la espera siempre es más placentera.