Iga Swiatek venció a Sabalenka y se quedó con el torneo de Madrid

La tenista Nº 1 del mundo Iga Swiatek ganó el torneo WTA 1000 de Madrid tras un partido que se extendió por más de tres horas ante la Nº 2, Aryna Sabalenka, a la que superó 7-5, 4-6, 7-6 (9/7) en la final.

Swiatek levantó tres bolas de partido a favor de Sabalenka: las dos primeras con 6 a 5 con su servicio, y otra en el juego decisivo, con 7 puntos a 6.

La polaca de 22 años logró imponerse en la segunda ocasión que tuvo tras 3 horas y 11 minutos de partido, después de no aprovechar una primera bola de partido con 6 puntos a 5.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Swiatek se tomó la revancha de hace un año, cuando Sabalenka le ganó en la final madrileña por 6-3, 3-6 y 6-3.

Las dos mejores jugadoras mundiales llegaron a la final, al igual que en 2023, siguiendo caminos muy dispares.

A excepción de un cuarto de final en tres sets de dos horas y media (contra Haddad Maia), Swiatek llegó con relativa tranquilidad a la final: cuatro partidos en dos sets, en los que perdió solo 22 juegos y apenas más de 1h15 máximo sobre la pista.

Antes de volver a verse en Roland Garros, Swiatek y Sabalenka deberían pasar por Roma la próxima semana.

Tenis divertido. Después del agotador partido y frente a los micrófonos, la flamante campeona expuso: “¿Quién va a decir ahora que el tenis femenino es aburrido? Enhorabuena también a Aryna porque hemos hecho un gran esfuerzo hoy, sinceramente, al final no me importaba si ganaba o perdía. Estaba feliz con haber superado el estrés que tuve en los dos primeros sets. Aunque hubiera perdido, he luchado.

Final masculina

El ruso Andrey Rublev, Nº 8 del mundo, buscará su primer título del Masters 1000 de Madrid hoy desde las 13.30 cuanto enfrente al canadiense Felix Auger-Aliassime, que se metió en la final tras el abandono por lesión de su rival checo Jiri Lehecka.

Rublev se impuso en la semifinal al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-3.