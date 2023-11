La política se hizo presente en las elecciones de Boca Juniors con la postulación del expresidente Mauricio Macri como vice de Andrés Ibarra, guiños del mandatario electo Javier Milei a la fórmula Ibarra-Macri y el involucramiento de la Justicia porteña. Sobre este último punto, Juan Román Riquelme, candidato a presidente del club por el oficialismo, reiteró sus denuncias contra la Justicia porteña de interferir en los comicios del próximo domingo y perseguir a su familia.

"El que hizo la denuncia tiene que ir preso. El juez hizo mal su trabajo. Lo único que están intentando ellos es que el hincha no venga a votar. Espero que el juez no moleste a los hinchas y quiera suspender a los socios. Le pido a la oposición basta de suciedad", afirmó el exjugador en una entrevista con C5N.

La Justicia ordenó cambiar la fecha de las elecciones en Boca: el motivo

En ese sentido, precisó que la mayoría de los socios que fueron tildados como los que solicitaron el cambio de la fecha de las elecciones no estaban al tanto del pedido, siendo que se "enteraron por la televisión". "Llamó un anónimo diciendo que se sentía discriminado. Nombraron a ocho personas y seis se enteraron por la televisión. Se presentaron en el club y los tenemos ante escribano público. Usaron nombres de otras personas para denunciar y cambiar la fecha de las elecciones", explicó Riquelme.

Al respecto, consideró que esta situación está "lastimando" a los hinchas "porque ese día venía mucha gente del Interior, del Sur, de varias provincias, hay que pensar que tienen muchas horas de micro para disfrutar de su fiesta y después volver a su casa el domingo". "Por eso era el sábado. Ellos lo único que están intentando es que no vayan a votar", sentenció el 10.

Juan Román Riquelme informó que "usaron nombres de otras personas para denunciar y cambiar la fecha de las elecciones" en Boca.

Sumado a esto, manifestó que la denuncia contra su hermano Cristian y la suspensión de las elecciones "las firmó el mismo juez" y pidió a la oposición "terminar con tanta suciedad". "Esto es demasiado claro. Yo me siento afortunado en el lugar en el que estoy. Las causas le cayeron al mismo juez. Le pido a la oposición que terminen con tanta suciedad. Ya pasaron la línea. Ya está", expresó.

Asimismo, mencionó que a su hermano "le inventaron una causa por una llamada". "Me da un poquito de cosa que me confirmen que el mismo señor que firmó la causa de mi hermano, es el mismo que suspendió las elecciones para un día después", remarcó el vicepresidente del Xeneize.

Elecciones en Boca Juniors: Juan Román Riquelme será candidato a presidente para competir contra Andrés Ibarra y Mauricio Macri

Y agregó: "Yo soy hincha de mi club, amo a mi club y a sus hinchas. Pero tengo que decir que están apretando mucho, otra vez con el 'Chanchi' (su hermano Cristian) y están inventando cosas. Nosotros somos gente normal de Don Torcuato, que amamos a nuestro país, que nos gusta estar con nuestros amigos".

También contó una anécdota con su madre, con quien lamentó los aprietes, sobre todo hacia Cristian, quien está acusado de haber integrado una asociación ilícita dedicada a la reventa de entradas en La Bombonera. "El otro día tomé mates con ella, le dije que esperaba que me entendiera, que nos estaban apretando mucho con 'Chanchi', que queremos ayudar la club y me miró y me dijo: 'si no seguís adelante, no entrás más a casa'. Fue maravilloso", sostuvo.

La convocatoria de Macri a Riquelme luego de las PASO

Según contó Riquelme, en 2019 Mauricio Macri lo convocó porque quería tenerlo en su lista.

En cuanto a Mauricio Macri, el legendario "10" de Boca reveló que en 2019, meses antes de los comicios que ganó Jorge Ameal (quien hoy acompaña en la fórmula a Román), el expresidente de la Nación lo invitó a la Quinta Presidencial. "Él había perdido las PASO, y por mucho. A los tres días me citó en Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar (Christian) Gribaudo en Boca, y de que me sumara. Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar", contó Riquelme.

"Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar, que no sé quién es. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante en la camiseta", añadió.

Ibarra, candidato a presidente de Boca, dijo que en la lista con Macri habrá "gente de Milei y peronistas"

Sumado a esto, elogió la gestión que realizó junto con Jorge Ameal. "Estos cuatro años fueron maravillosos. Nos entregaron el club con deuda, tenemos 28 millones de dólares en la caja, el club está al día. Somos el club que más finales jugó y que más títulos ganó en estos cuatro años; han debutado más de 34 chicos y tengo que felicitar a todos los entrenadores de los juveniles que hacen un trabajo enorme", expresó.

En esa línea, criticó la gestión anterior. "Nadie habla de que nos dieron un predio deportivo (en Ezeiza) abandonado, tuvimos que arreglar todo. Teníamos la pileta más grande de Ezeiza porque cada vez que llovía se inundaba. Gracias a Dios lo pudimos arreglar. Y la Bombonera, yo tuve la suerte de llegar en el año '96 y muchísimas veces se tuvo que suspender el fútbol porque se inundaba. Nosotros tomamos la decisión de arreglarla, nos costó un par de meses, pero quedó perfecta. El hincha tiene que tener memoria", indicó.

"A mí lo que me pasa son cosas simples: lo único que aprendí es que el escudo es importantísimo y los colores, pero los hinchas están por encima. Son sagrados, no se tocan, no se jode con eso. Tenemos las elecciones más simples, o elegís que siga siendo un club, porque tenemos fútbol y otras disciplinas o elegís que te arranquen el corazón. Se lo van a vender a varios extranjeros, no seremos más parte del club", concluyó.