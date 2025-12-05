Suben bonos y baja el riesgo país tras el anuncio de Luis Caputo

Tanto los bonos en dólares como la mayoría ADRs argentinos en Wall Street cotizan en alza este viernes 5 de diciembre, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de la licitación de bonos argentinos en dólares con el objetivo de renovar vencimientos de deuda.

En cuanto a los bonos, lideran la suba GD46D (+1,4%), AL29D (+1,3%) y AE38D (+1,2%). En cuanto a los ADRs argentinos, las alzas más importantes se dan en Loma Negra (+2,3%), Irsa (+1,9%) y Globant (+1,1%).

En este contexto, el riego país baja a 620 puntos básicos, luego del cierre de 634 el día anterior.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nuevo bono del Gobierno: detalles clave del instrumento que sale al mercado el 10 de diciembre

En la plaza local, se dan más bajas que alzas. Las primeras son encabezadas por Grupo Galicia (-0,9%), BBVA (-0,8%) y Central Puerto (-0,8%).

Por otra parte, las principales subas se dan en Transener (+3,6%), Metrogas (+1,5%) y Sociedad Comercial del Plata (+1,2%).

En cuanto al tipo de cambio, todas las cotizaciones retroceden. El dólar oficial se vende a $1.465, mientras que el blue se ubica en $1.425. En cuanto a los financieros, el CCL cotiza a 1.507,52 y el MEP se vende a 1.469,56.

El anuncio de Caputo

Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%.

"No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", aclaró Caputo.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, señaló Caputo. El ministro explicó que de acuerdo a cómo resulte esta operación se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que le ofrecieron un crédito por entre US$6.000/7.000 millones.

Luego del anuncio, el presidente, Javier Milei, celebró la decisión con un posteo en su cuenta de la red social X: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA”.

LM