A cuánto abrió el dólar blue hoy, miércoles 22 de julio

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 22 de julio

El dólar blue hoy abrió este 22 de julio a un valor en el mercado de $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial, hoy 22 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 22 de julio el dólar oficial hoy abrió a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

El Gobierno adjudicó US$ 1.895 millones en una licitación de bonos dólar linked

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy miércoles 22 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.506,40 para la compra y $1.511,70 para la venta.

A cuánto abrió el dólar hoy, miércoles 22 de julio

A cuánto abrió el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 22 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy miércoles 22 de julio a $1.568,20 para la compra y $1.569 para la venta.

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A cuánto abrió el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 22 de julio a $1.950 como referencia de dólar.

A cuánto abrió el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 22 de julio en $1.569,83 para la compra y $1.572,15 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 420 puntos básicos este miércoles 22 de julio.