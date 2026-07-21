Superávit comercial histórico: cuáles son los sectores que impulsaron el récord de exportaciones

El superávit comercial argentino alcanzó un nivel sin precedentes durante el primer semestre del año y, para Marcelo Elizondo, el dato representa una señal positiva para la economía. "El superávit comercial del semestre es de casi 14.000 millones de dólares, más de 13.900, es récord histórico, nunca hubo un semestre con un superávit tan holgado", afirmó.

El especialista explicó que el resultado se sostiene principalmente por el crecimiento de las ventas al exterior. "Las exportaciones también son récord en el primer semestre del año, llegando a casi 50.000 millones de dólares", destacó, al tiempo que señaló que el desempeño fue impulsado por productos primarios, manufacturas agropecuarias e industriales, combustibles y energía.

Qué factores impulsaron el récord de exportaciones

Según Elizondo, el récord responde tanto al contexto internacional como a decisiones de política económica. "El mundo sigue comprando y vendiendo, el comercio internacional en el planeta sigue funcionando a pesar de las guerras arancelarias y los problemas geopolíticos", sostuvo.

En el plano local, remarcó que el Gobierno eliminó restricciones al comercio exterior y generó mejores condiciones para exportar. "Hay un mérito en la Argentina, en una política que desmantela los obstáculos al comercio exterior, que desregula y que le concede al exportador estabilidad cambiaria", expresó.

Para el especialista, la previsibilidad cambiaria resulta determinante para las empresas. "La estabilidad cambiaria permite a las empresas un cálculo de mediano y largo plazo y un relacionamiento con el resto del mundo en mejor condición", afirmó, al tiempo que recordó que el crecimiento exportador también refleja el trabajo de sectores como el agro, la energía, la minería y la industria automotriz.

Las reformas que todavía necesita Argentina para exportar más

Consultado sobre el nivel del dólar, Elizondo evitó fijar un valor ideal para el tipo de cambio y priorizó la estabilidad macroeconómica. "Yo diría que es más importante la estabilidad cambiaria que un tipo de cambio competitivo, pero inestable", aseguró.

Además, relativizó la idea de que una mayor devaluación garantice mejores resultados. "La Argentina es campeona de devaluar y no mejorar competitivamente", afirmó, y agregó que el crecimiento simultáneo de las exportaciones y la caída de las importaciones respaldan la política cambiaria actual.

Finalmente, sostuvo que todavía quedan reformas estructurales por concretar para potenciar el comercio exterior. "Los exportadores cargan con impuestos que son distorsivos y perniciosos", señaló, en referencia a las retenciones y los tributos provinciales. También reclamó mejores condiciones logísticas y mayor inversión privada y pública. "La Argentina tiene que producir más para exportar más", concluyó.