A cuánto cerró el dólar blue hoy, 10 de diciembre de 2025

A cuánto cotiza el Dólar Blue este 10 de diciembre de 2025

Cerró a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, manteniendo su valor. Es la divisa estadounidense en el mercado paralelo, sin intervención ni regulación oficial.

A cuánto cotiza el Dólar Oficial

Cotiza a $1410 para la compra y $1.460 para la venta minorista. Es el tipo de cambio regulado por el Banco Central (BCRA) y el que se consigue en bancos.

A cuánto cotiza el Dólar MEP

El valor de cierre se estableció en $1.469,59 para la venta. Es el precio del dólar que se obtiene legalmente mediante la compraventa de bonos.

A cuánto cotiza el Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El cierre para la venta del dólar CCL se ubicó en $1.505,90. Es la operatoria legal para cambiar pesos por dólares en cuentas bancarias fuera de Argentina.

A cuánto cotiza el Dólar Cripto

El precio promedio para la venta de stablecoins se ubicó en torno a los $1.507,88. Es el valor del dólar que se opera 24 horas al día a través de criptomonedas estables.

A cuánto cotiza el Dólar Tarjeta

El precio de venta del Dólar Tarjeta es de $1898 (valor referencial de cierre). Es la cotización para pagos con tarjeta en el exterior o e-commerce con recargos.