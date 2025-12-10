miércoles 10 de diciembre de 2025
ECONOMIA
DIVISAS

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 10 de diciembre de 2025

El Dólar Blue se mantuvo estable hoy. El mercado informal espera señales económicas, sin grandes variaciones que destaquen en la jornada.

Argentine Peso to Keep Weakening If Dollarization Looks Likely
Argentine Peso to Keep Weakening If Dollarization Looks Likely | Photographer: Erica Canepa/Bloomberg

A cuánto cotiza el Dólar Blue este 10 de diciembre de 2025

Cerró a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, manteniendo su valor. Es la divisa estadounidense en el mercado paralelo, sin intervención ni regulación oficial.

A cuánto cotiza el Dólar Oficial

Cotiza a $1410 para la compra y $1.460 para la venta minorista. Es el tipo de cambio regulado por el Banco Central (BCRA) y el que se consigue en bancos.

A cuánto cotiza el Dólar MEP

El valor de cierre se estableció en $1.469,59 para la venta. Es el precio del dólar que se obtiene legalmente mediante la compraventa de bonos.

A cuánto cotiza el Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El cierre para la venta del dólar CCL se ubicó en $1.505,90. Es la operatoria legal para cambiar pesos por dólares en cuentas bancarias fuera de Argentina.

A cuánto cotiza el Dólar Cripto

El precio promedio para la venta de stablecoins se ubicó en torno a los $1.507,88. Es el valor del dólar que se opera 24 horas al día a través de criptomonedas estables.

A cuánto cotiza el Dólar Tarjeta

El precio de venta del Dólar Tarjeta es de $1898 (valor referencial de cierre). Es la cotización para pagos con tarjeta en el exterior o e-commerce con recargos.

También te puede interesar
En esta Nota