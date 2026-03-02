A cuánto cerró el dólar Blue hoy, lunes 2 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy lunes 2 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 2 de marzo cerro $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

Julio Gambina: “Aquello que está vinculado al mercado interno está generando destrucción de empleo”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 2 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy lunes 2 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.416.70 para la compra y $1.418,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.460,10 para la compra y $1.460,50 para la venta.

Javier Milei acelera el plan de relocalización del Conurbano con el RIGI como herramienta y la energía y minería como ordenadores

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.468,80 para la compra y $1.468,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 2 de marzo a $1.865,50 como referencia de dólar tarjeta-

La tensión en Medio Oriente empuja el riesgo país hasta los 570 puntos

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 570 puntos básicos este lunes 2 de marzo.